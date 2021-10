Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Pérez Ávila

Es el más grande mito de la literatura universal con fundamento, inspirado por la vida de un español, arrepentido de sus andanzas en las alcobas ajenas, don Juan de Mañara, célebre caballero sevillano, se refugió en la soledad en los nostálgicos últimos días de su vida.

Puedo equivocarme. Siento, es decir no estoy seguro, siento y considero que el personaje más famoso fue el creado por don José Zorrilla, quien pone estas palabras “Y a do quiera que fui, el escándalo fue conmigo”, cuando supera en un duelo de seductores de doncellas, a don Luis.

No está a la altura del conquistador de mujeres, la investigación a la cual se ha impuesto el nombre de “Pandora Papers”, a pesar de la vergonzosa colusión de personas, personajes y personalidades de singular celebridad en el mundo.

Decía el avasallador sevillano, “desde la hija de un pescador, hasta una princesa real, ha recorrido mi amor, toda la escala social”.

Monarcas. Príncipes regios y de la palabra. Plutos, cuya riqueza se maneja por gabinetes de especialistas en finanzas. Eminencias de la high society y figuras de la rancia élite, así como famosos de la farándula y, sobre todo, machos y hembras del poder político, todos metidos en lo mismo, sin importar la ideología de la cual presuman. El propósito común es, ocultar riqueza y eludir el pago de impuestos. Al margen de quienes tienen pruebas que demuestren a todo el mundo, si es necesario, que lo obtenido tiene origen legítimo, están los que no tienen forma de justificar lo cuantioso de sus caudales, entre los que sobresalen los políticos.

La sesuda investigación ha puesto de cabeza al mundo de las finanzas de miles de enriquecidos por la fama, en el deporte, la farándula, el crimen dirigido por sabios de la ilegalidad, así como ha sacudido a las celebridades, habituadas a confiarle el manejo de sus fortunas a expertos en los procedimientos para acrecentarlas y, en algunos, hasta multiplicarlas. En el mundo de los bonos y las cotizaciones, saber adquirir o deshacerse de acciones bursátiles, es de tal manera una proeza que, el arte truculento de la magia, a su lado, equivale a la del “mísero ratón, con el cual juega el gato maula”.

Pandora Papers ha dado resultados únicamente en lo concerniente a revelaciones insólitas.

No creo, no estoy muy seguro, que vaya a culminar con el encarcelamiento de los miles de poderosos opulentos, cuyo delito, si se le puede adjudicar el cargo, consiste en ocultar riqueza, sobre todo como una medida de seguridad patrimonial.

Si esa operación de carácter mundial hubiera tenido como centro a nuestro país, hubiera fracasado, por algo que todo el mundo sabe y el gobierno niega: México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. No es únicamente el riesgo, la amenaza de ser asesinado, el periodista en México se expone también, cuando menos a ser destituido, si su labor es un estorbo para los intereses del o los dueños del medio donde presta sus valiosos servicios.

Siempre me he preguntado cuál es la razón que impulsa a los Cresos de hoy. No es interés, sí es curiosidad. Por ejemplo: Si tienen diez mansiones, no pueden ocuparlas todas al mismo tiempo, así como es del todo imposible que puedan manejar o trasladarse, simultáneamente, en los treinta vehículos que poseen.

Pienso en Tomás de Kempis: “Estar a salvo de la tormenta, no es serenidad ante el peligro”.