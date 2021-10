Mesera recibe mil dólares de propina, hacía doble turno cuidaba su bebé

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una mesera que estaba cuidando a su bebé y trabajando doble turno en un restaurante hizo que un cantante de música country en Greensboro, Carolina del Norte, decidiera darle una propina de mil dólares (alrededor de 21 mil 700 pesos) en el restaurante Waffle House, siendo una acción que ha sido viralizada.

La mesera es conocida como Shirell ‘Honey’ Lackey, quien estaba realizando hace unos meses un turno que la llevó a estar en el local de las 07:00 a las 21:00 horas.

En ese lapso tiempo atendió a un grupo musical y uno de ellos comenzó a comentar sobre la ética y el enorme esfuerzo que ella realiza en el restaurante.

Después de atenderlos, el integrante que comentó la historia de ‘Honey’ le dejó una propina de 50 dólares (poco más de mil pesos), mientras que la estrella del grupo, cuyo nombre no reveló la mesera, puso mil dólares más.

“Me dijo: ‘Tengo que respetar a una madre que haría todo lo posible para apoyar a su hijo en una sociedad donde la gente ya ni siquiera quiere trabajar'”, afirmó la trabajadora madre a la cadena estadounidense.

Un medio de comunicación afirmó que el popular músico le dio dos entradas para un concierto y le envió ropa y juguetes para su pequeña, que se llama Bella.

“Se siente bien ser reconocida. Quiero decir, no lo hago para que me reconozcan, lo hago porque Bella lo es todo, pero es bueno que me reconozcan por hacer las cosas que hacemos como madres”, afirmó.

