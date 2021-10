2022, 2024, la marca y los dioses

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ma. Teresa Medina Marroquín.-

El próximo año el país podría convertirse en un manicomio político, pues en la agenda del INE está prevista la Consulta sobre la Revocación de Mandato al Presidente de la República.

La gran pregunta es qué sucedería si al tabasqueño, que cobra como Presidente, le fuese revocado su mandato: ¿Se derrumbaría Morena, en tanto el PAN recobraría una gran presencia nacional, resurgiendo un PRI que algunos afirman se suicidó en 2018?

Si las cosas se dirigen hacia donde se cree va todo el país, y cuya síntesis acusa al Gobierno federal de haber empeorado la economía, la inseguridad y las relaciones con EU, más de lo que Felipe Calderón y Peña Nieto cometieron, la opción de Morena se habrá desinflado como un globo gigantesco que cautivó a 30 millones de electores, pero que no contó con que el alfiler de la desilusión lo reventaría de la noche a la mañana.

Sin dejar, ese globo, más buenos recuerdos que puros sueños donde todo el país vería a los peces más gordos en la cárcel, una justicia pronta y expedita, cero gasolinazos e incrementos al gas, una nación en armonía y un combate frontal a la corrupción.

Además, ¿Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal continuarían con ese nivel de lealtad hacia AMLO o pragmáticos lo arrojarían a su finca de tan indecoroso nombre?

¿Conformarán estos dos personajes un nuevo movimiento político para ir por la Presidencia de la República, con el apoyo del PAN y el PRI?

¿Será el fin de Morena como una “marca” que vendió todo lo racional como todo lo absurdo, llegando a su final psíquico, moral y cultural, incluso religioso, considerando que el inquilino mayor de Palacio Nacional aún es visto por muchos como un verdadero dios?

EL OTRO ESCENARIO Y LA GUERRA DE LOS PODEROSOS

Otros dicen que, a pesar de que las cifras hablan por sí solas, la adoración que le profesan millones de personas podría sostener al Presidente por un breve tiempo en el poder, aunque bastante debilitado.

¿Cuántos morenistas tamaulipecos, por ejemplo, saltarán como tropel de búfalos en favor de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal?

No me corresponde señalar a los presuntos “traidores” de la causa obradorista, pero el otro escenario, el que no expulsará del poder a AMLO, detonará (ante la nula posibilidad de que el Presidente busque la reelección) la guerra de los dioses.

Una conflagración que dejaría de pie lo verdadero, dejando al ras del piso o por debajo de este los restos de todo lo que era falsedad.

¿Quién dijo que los dioses que aparecen cada sexenio eran perfectos? Sólo lo ha dicho la emoción, consciente de que es mentira, pues cada período político la Rueda de la Fortuna no se cansa de girar ni de enseñarnos que nadie es permanente arriba ni abajo; y que el tema de los partidos políticos a veces, también, es más simbólico que real.

CONCLUYE PROCESO DE EVALUACIÓN A LA UAT

Un evento digno de comentar fue la ceremonia de clausura del proceso de Evaluación de la Gestión Institucional de la UAT, llevada a cabo por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes).

El titular del Copaes reconoció el liderazgo del rector José Andrés Suárez Fernández, por los logros y avances que reflejan la grandeza de la UAT. Se expresó que para Tamaulipas y la nación es muy importante que la Universidad sea lo que con gran dignidad y esfuerzo se ha convertido: una institución emblemática y ejemplar.

275 FAMILIAS DE TAMPICO RECIBEN AGUA PURIFICADA

Finalmente, le comento que con el apoyo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca la Comapa Zona Tam, que encabeza Jorge Rivera Schotte, siguió apoyando a la economía de los habitantes de la zona conurbada, beneficiando a 275 familias con el programa de entrega de agua purificada gratuita. Un acierto que en esta época de crisis evita un gasto inevitable para la población, fortaleciendo el reconocimiento de los tampiqueños hacia sus autoridades estatales.

¡Excelente inicio de semana!

