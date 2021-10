Aclaran ‘canacos’ ni con Maki ni con nadie

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.-

El comercio organizado de Matamoros se desmarcó este lunes de cualquier indicio de apoyo a las aspiraciones de la ex alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, después de que su dirigente José Joel Gómez Velasco acudiera a un evento en el que estuvo presente la ex edil.

El propio presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de aquella ciudad, aclaró la razón de su presencia en el evento organizado por la delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

“Quiero aclara que la Canaco de Matamoros no apoya a ningún aspirante al Gobierno del Estado de Tamaulipas, en mi caso asistir a un evento convocado por organismo empresarial hermano como la CMIC, fue para escuchar experiencias de gobierno de una ex alcaldesa, pero no significa en lo más mínimo que exista algún apoyo”, precisó.