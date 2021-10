Acuaférico/ desorden/ ¿diputadas caerán?

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Azahel Jaramillo H.-

El nuevo presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez ya lo dijo: “Ha llegado la Cuarta Transformación a la Capital de Tamaulipas”.

Siendo tanto el Gobierno federal de AMLO como el Gobierno municipal de EAGB (Eduardo Abraham Gattás Báez) emanados, surgidos ambos dos del partido Morena, lo que el aparato federal sea de puertas abiertas y chequera abierta para Victoria.

Que así como un día los presidentes priistas Miguel de la Madrid(+) y Carlos Salinas apoyaron a su correligionario priista Américo Villareal para construir el Acueducto Vicente Guerrero-Ciudad Victoria, el Presidente morenista AMLO apoye al alcalde morenista Gattás y se haga realidad la Segunda Línea del Acueducto. AMLO puede; Gattás quiere. Ahora solo falta que AMLO también quiera.

Tenemos -todos los saben, y miles de familias lo padecen en extremo- un serio problema de desbasto de agua. La Conagua y Gobierno de Tamaulipas emprendieron en 2014 la construcción del Acuaférico, que costó 340 millones de pesos. La obra se terminó en febrero de 2018, pero nunca no se pudo echar a andar.

El referido Acuaférico nomás no sirvió. “Se hizo de agua”, literal. Recuerdo que en el verano 2018 pregunté del Acuaférico a un alto mando de la CONAGUA Tamaulipas, y -en su despacho-, bajando la voz, en susurro, como para que no escuchara la suegra, me dijo: “No sirveeeeee”.

La ingeniera Cecilia del Alto, secretaria estatal de Obras Públicas, en declaraciones a la prensa dijo: “Ya está concluido, nomás que no se ha hecho la inauguración porque nos dicen que de la Federación tal vez vienen ellos a hacer el evento”.

Ni GobTam ni la Federación dijeron nada. 340 millones de pesos se hicieron de agua. ¿El Presidente Andrés Manuel hará la obra de la segunda línea?

Dos.- Victoria está hoy en un mal momento. Por ejemplo se hace necesario poner orden en algunas importantes vialidades. Por ejemplo, en la Calzada Tamatán, también llamada Luis Caballero, por los carriles centrales circulan todo tipo de autos, camioneta, motocicletas, bicicletas y microbuses. Y eso no debe ser. En los carriles centrales nada tienen que andar haciendo ni motociclistas, ni ciclistas, ni microbuses del transporte público. Estos deben circular por la lateral. Y no lo hacen, acrecentado la inseguridad vial. Esperemos que el alcalde Gattás ordene poner orden. Y es que el orden trae más seguridad a todos.

Tres.- Y en el tema de mejor ambiente para Victoria, vale decir que en un clima de convivencia familiar y de alegría, se celebró la tarde del viernes ocho el festival “Victoria en la Memoria de los Tiempos”, al que asistieron como invitados especiales el presidente municipal Eduardo Gattás y su esposa, la presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucía Rodríguez de Gattás.

En el evento, efectuado en la Concha Acústica del Paseo Méndez, el alcalde Gattás Báez constató y reconoció en un recorrido el talento cultural, literario y artístico de niños, niñas, jóvenes y adultos mayores.

“La alegría y entusiasmo que reflejan sus rostros fortalece mi optimismo en que juntos vamos a cambiarle el rostro a nuestra ciudad. Con un poco de paciencia vamos devolverle la imagen de ciudad limpia y amable, y en ese propósito la cultura va ser un factor importante”, expresó Lalo Gattás.

Han de saber que destacó que su gobierno, a través de la Secretaría de Bienestar Social a cargo de Mercedes Zapata Medina, habrá de brindar el apoyo necesario para fomentar entre la niñez, juventud y adultos mayores la cultura literaria y artística en sus diferentes expresiones.

Al evento, efectuado en el marco del 271 Aniversario de Ciudad Victoria, asistió también César Ramírez, jefe del Departamento de Educación y Cultura del Municipio y el Cronista de la Ciudad, Francisco Ramos Aguirre, quien expuso una reseña de la fundación de la Villa de Aguayo, nuestra linda Victoria.

Cuatro.- Pues ahí tienen que Arcenio Ortega y Erick Daniel Márquez, Comisionado Político Nacional y el representante del Partido del Trabajo en Tamaulipas, presentaron en el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (Trieltam) un juicio para que se proceda a quitarles su diputación a Leticia Sánchez Guillermo y a Lidia Martínez López, que llegaron al Congreso arropadas por el partido Morena y ellas decidieron, luego de tomar protesta, salirse de Morena e integrarse a la bancada parlamentaria del PAN.

En el documento, entregado el sábado nueve de octubre en el TRIELTAM, se apunta que lo hecho por las legisladoras constituye un fraude. Y se pide se ordene a la autoridad responsable que corresponda que proceda a llamar a las diputadas suplentes electas en los distritos electorales uninominales 11 y 17 del Estado de Tamaulipas, con residencias en Matamoros y el Mante, respectivamente, a fin de que rindan protesta y asuman los cargos como diputadas. NOS VEMOS.

