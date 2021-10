AMLO niega persecución contra científicos del Conacyt

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no existe una especie de persecución política o judicial contra los científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Recordó que los mismos se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Soy partidario de que no haya impunidad, que se aplica la ley por parejo. No porque yo sea científico tengo derecho a robar. Nadie tiene derecho a robar, sea quien sea. Lo que se tiene que procurar es que no se fabriquen delitos, que no haya venganzas”, afirmó el mandatario.

“Tan cerca como a finales de 2018” había quienes tenían privilegios parecidos a los que tenían las “castas divinas”, dijo.

De igual manera explicó que la investigación tiene un fundamento porque mucho del dinero que recibía el Conacyt iba a parar a grandes empresas que no necesariamente apoyaban el avance tecnológico, pero sí hacían grandes negocios.

“Había dinero público del Conacyt a estas empresas, dinero de todos los mexicanos, empresas que tienen recursos para pagar sus investigaciones, e igual se derrochaba el dinero y se utilizaba para propósitos que no tienen nada que ver con la innovación tecnológica y la ciencia, eran grupos que tenían privilegios, como castas divinas”, sentenció Andrés Manuel López Obrador.

