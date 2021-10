Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

Según encuestas de Morena, y una que otra del PAN, si hoy fueran las elecciones el partido guinda “arrasaría” en las urnas, sin importar quién sea el candidato.

Según sus números, Morena ganaría en Tamaulipas dos a uno el cinco de junio del 2022, independientemente de quién sea el nombre del rival.

Y bueno, los morenistas son los más creídos con esos números. Tan es así, que ya se reparten cargos estatales y hacen planes para meter al bote a tal o cual funcionario actual. Ya se dan por ganados, pues.

Hay uno que asegura que empezó la cuenta regresiva para el “cambio” y, como son nueve meses, lo comparó con una gestación y calificó a las elecciones como un parto. ¡Háganme el favor!

Pues a ver si no les sale prematuro, o bien, hay un aborto por no haber tomado ácido fólico o no acudir con el ginecólogo a tiempo. Porque, a decir verdad, el chamaco viene volteado y con el cordón umbilical enredado.

Están tan confiadísimos que han olvidado lo básico: estar unidos para generar una buena percepción afuera.

Cierto, la fuerza de Morena está entre la ciudadanía de a pie y la popularidad del presidente López Obrador, porque ninguno de los aspirantes de ese partido tiene el suficiente carisma, capital político y arraigo para arrasar en las urnas. Ninguno.

Están esperanzados a AMLO. Y eso es precisamente lo que los tiene con exceso de confianza. Están sujetos a la campaña que les van hacer de manera descarada desde Palacio Nacional durante las campañas.

Este fin de semana, los morenistas enviaron una “señal de unidad” en torno a no sé qué en redes sociales, sin embargo, quedan muchos pendientes en esa “foto de la unidad”, como por ejemplo: los alcaldes (Matamoros y Madero), más aspirantes (Rojas, Garza, Felipe), y desde luego Maki Ortiz, que sigue haciendo lo suyo para ser tomada en cuenta y cambiar los planes morenistas ya establecidos.

Morena ha estado tan intenso, que llegará desgastado a la recta final, sea quien sea el candidato elegido por López Obrador; porque además plantean que será hasta principios de marzo cuando el dedito de Palacio Nacional decida. Y en ese tiempo pueden pasar tantas cosas.

En fin. Entre unos demasiado confiados, hay otros haciendo la tarea según el librito y pueden -al final del día- sorprender.

EN CINCO PALABRAS.- Ni ellos saben el final.

