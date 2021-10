Joven mexicana estuvo en ‘El juego del calamar’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (Agencias)

La serie de Netflix “El juego del calamar” es la más popular de dicha plataforma, por eso se pensaría que quienes fueron parte de ella no dudarían en compartir su aparición en la producción coreana, sin embargo, una joven actriz mexicana fue la excepción.

Así es, la frase de “en donde sea vas a encontrar un mexicano” cobra fuerza en este caso, ya que una actriz originaria de Guadalajara formó parte de esta famosa serie, aunque se negaba a darlo a conocer debido a algunos problemas con la empresa que la casteó.

Carla Fernanda Ávila, de 28 años, tuvo participación en el capítulo siete de la serie y aunque ella no tenía intención de darle mucha atención al asunto, la fama y difusión de “El juego del calamar” prácticamente la obligaron a salir de ese anonimato autoimpuesto.

“Para ser honesta, casi no compartí mi aparición en la serie de Netflix ‘Juego del calamar’. Pero, algunos amigos me reconocieron y me enviaron mensajes de texto al respecto. Entonces, después de hacer algo de meditación, decidí compartirlo”, escribió la actriz mexicana.

Ávila dijo que “la razón por la que no quería compartirlo es porque me sentía un poco tímida, ya que estaba completamente ‘expuesta’ y porque tuve una mala experiencia con la agencia de casting que me contrató”.