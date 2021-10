Nobel de Economía a economistas por análisis de mercado laboral

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El premio Nobel de Economía 2021 fue otorgado a los economistas David Card, Joshua D Angrist y Guido W. Imbens por “sacar conclusiones de experimentos inesperados” y aplicarlos al análisis del mercado laboral.

La Real Academia de las Ciencias sueca explicó que los galardonados “han demostrado que se pueden responder muchas de las grandes preguntas de la sociedad. Su solución es utilizar experimentos naturales, situaciones que surgen en la vida real que se asemejan a experimentos aleatorios”.

Han proporcionado nuevos conocimientos sobre el mercado laboral y han mostrado qué conclusiones sobre causa y efecto se pueden extraer de los experimentos naturales, indicó la Real Academia.

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn

