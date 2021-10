Asegura Salud se aplana la curva; hoy 175 casos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

Tras 24 horas de haber registrado la cifra más baja de casos nuevos de covid-19, Victoria se convirtió este martes en el municipio que agregó más contagios a nivel estatal al confirmarse 38 positivos contra siete del lunes, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST)

En lo que respecta a la estadística estatal, se dio a conocer que fueron 175 nuevos casos, con los que Tamaulipas rebasó los 91 mil acumulados, cerrando con 91 mil 45, de los cuales 82 mil 182 pacientes se han recuperado.

Además se confirmaron ocho defunciones de pacientes contagiados por el virus SARS-CoV2, con las que se elevó a seis mil 438 la cifra mortal.

En cuanto a la Capital del estado, el acumulado de casos positivos llegó a 13 mil 841, mientras que en defunciones se mantuvo en 552 tras no reportar ninguna este martes.

En cuanto al semáforo epidemiológico, se dio a conocer que solamente hubo cambio en dos municipios, en el caso de San Nicolás pasó directo de naranja a verde; en tanto que Abasolo paso de naranja a amarillo.

En su análisis del comportamiento de la pandemia, la dependencia advirtió que a pesar de que durante los últimos días se ha aplanado la curva de la tercera ola de contagios, pidió a la población no confiarse ni bajar la guardia, aun quienes ya hayan sido vacunados.

Reiteró el llamado a quedarse en casa el mayor tiempo posible, evitar fiestas o reuniones sociales ya que representan la principal forma de contagio, así como no exponer a los más vulnerables.