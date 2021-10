Aún no hay fecha para vacuna en menores de 18 años

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

La subdelegada de la Secretaría de Bienestar Social Federal Región Ocho, Micaela Martínez Narváez, descartó que exista fecha para la aplicación de la vacuna a los menores de 12 a 17 años.

Con relación a las dosis de vacunación para todas aquellas personas que no se pudieron vacunar en tiempo y forma (rezagados) citó; “pues ya terminamos toda la jornada, en la región se aplicaron menos de dos mil en primera dosis y estamos esperando el tiempo y la orden para poderles aplicar la segunda”.

En el tema de los docentes que intentaron ser vacunados con el biológico Pfizer pese a que les aplicaron la vacuna CanSino, Micaela Narváez confirmó que menos de dos mil maestros acudieron a que les aplicaran la vacuna de Pfizer a pesar de que ya tenían aplicada la dosis contra el Covid-19 de la CanSino.

“Si ya ellos tienen una vacuna no debieron aplicarse otra por motivos de salud, pues son diferentes vacunas y no sé si vayan a tener alguna complicación”.

Agregó que a los maestros que se aplicaron la CanSino y que después se vacunaron con la primera dosis de la Pfizer, se les está exhortando a que dejen las vacunas para las personas que no tienen ni la primera dosis.

“No es que se les negara simplemente que los invitamos a que no se aplicaran la siguiente dosis y que apoyemos a las personas que realmente no tiene ninguna”.

Sobre el mismo tema, la funcionaria del Gobierno federal descartó que existan planes para aplicar un “refuerzo” de la vacuna CanSino a los maestros tamaulipecos.