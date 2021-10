Conociendo más al Nobel de Literatura 2021

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (Agencias)

La semana pasada se dio a conocer que el tanzano Abdulrazak Gurnah se convirtió en el ganador del Premio Nobel de Literatura de este año, siendo esta la segunda vez, en 35 años, que un autor negro gana este galardón.

Para las y los mortales cuya afición a la literatura está en encontrarse con un buen libro, conocer un autor gracias a recomendaciones o la escuela, el nombre del escritor Abdulrazak Gurnah, honestamente no es nada conocido.

Sin embargo, aquí van un par de datos sobre él, que nos dan la oportunidad de conocer la importancia de su obra y sobre todo, las razones de la Academia Sueca para reconocerlo con el Premio Nobel de Literatura 2021… aunque las redes sociales pedían (por millonésima vez) que se lo dieran a Haruki Murakami.

¿Quién es?

Abdulrazak Gurnah nació el 20 de diciembre de 1948 en Zanzíbar, Tanzania, un país ubicado en África Oriental y que fue una colonia de Portugal, Alemania y Reino Unido tras el apagón de intervenciones europeas en el siglo XIX y hasta que esta región logró su independencia en abril de 1964.

Abdulrazak Gurnah viajó a Reino Unido como refugiado ante la persecución de la comunidad musulmana, a finales de los 60. En Reino Unido, el autor de 72 años desarrolló toda su obra. Sí, en el idioma inglés y como director de estudios y profesor de esta materia en la Universidad de Kent.

Su obra

El trabajo de Gurnah va de ensayos, cuentos cortos y novelas, de estas ha publicado diez títulos: “Memory of Departure” (1987), “Pilgrims Way” (1988), “Dottie” (1990), “Paradise” (1994), “Admiring Silence” (1996), “By the Sea” (2001), “Desertion” (2005), “The Last Gift” (2011), “Gravel Heart” (2017) y “Afterlives” que es su libro más reciente ya que fue publicado en el 2020.

“Paradise” ha sido considerada por la gente experta como su obra principal. ¿Por? Se trata de una novela histórica que narra la historia de Yusuf, un niño de Tanzania que es dado como el pago de una deuda que tiene su papá y de esta manera el niño termina acompañando a su “dueño” en un viaje por África Central.