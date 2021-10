Dosce La Compañía volverá a los escenarios

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Dosce La Compañía estrenará en próximos días la puesta en escena “El Peri”, una obra con la que buscan honrar el Tampico de los años 70, sus personajes, música y sucesos. La historia está basada en una anécdota de esas que cuentan las abuelas en las que se viaja en el tiempo y se reviven instantes.

Acompañada por los integrantes de la compañía, su directora Sandra Muñoz compartió cada uno de los detalles del primer instante que se desprende de la trilogía “Muy cerca del mar, tres instantes tampiqueños”, la cual resultó beneficiada por el Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca.

“La anécdota está basada en un hecho real, pero, al ser pasado no solo por la memoria de lo que me contó mi abuela, sino también por la ficción, ya no es del todo real. El suceso relata que antes de que se construyera lo que hoy es la Unidad Deportiva estaba llena de personas que vivían en casitas y las familias fueron reubicadas”, contó Muñoz al Sol de Tampico.

Los integrantes de esta compañía teatral comparten que “El Peri” busca mostrar cómo se construye una sensación de comunidad pequeña entre los habitantes de la calle “Reynosa” a través del baile. Además, este montaje representa su regreso a los escenarios tras 18 meses “de descanso” obligado debido a la situación con la pandemia.

El estreno de la obra se llevará a cabo el próximo domingo 17 de octubre con dos funciones en el Teatro Experimental del Metro. Sandra Muñoz explicó que la presentación se realizará con un cupo limitado y la primera función será dedicada a aquellas personas que contaron su testimonio ya que fueron ellos quienes dieron cuerpo a la puesta en escena.