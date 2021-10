‘Es el mejor, aunque les duela’: Cuauh felicitó al América

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Club América, uno de los llamados ‘4 grandes’ y también el más ganador de México, está de fiesta tras cumplir 105 años, donde en un día tan importante ha recibido felicitaciones de múltiples personajes, incluyendo a su leyenda Cuauhtémoc Blanco.

El ‘Cuauh’, quien guió al América por más de 10 años en diferentes etapas, es uno de los últimos ídolos que ha tenido el club, por lo que su mensaje cobró gran relevancia entre los aficionados, más si se toma en cuenta que ahora está inmerso en el mundo de la política.

Palabras del ‘Cuauh’

Estando presente en un evento público, los medios no dejaron pasar la oportunidad de sacar a tema al América, y le comentaron a Cuauhtémoc Blanco que si tenía algún mensaje para ellos, donde el ex ‘10’ no se podía quedar atrás.

“Primero felicitarlos por estos 105 años, la verdad que se dice fácil pero son muchos. Agradecerle a la afición, creo que es lo más importante, porque siempre están en las buenas y en las malas. Es el mejor equipo de México, aunque les duela a algunos, pero así lo veo”, mencionó.

Blanco se dijo orgulloso de formar parte del ‘selecto grupo’ que marcó historia dentro del América, ya que hizo lo que estuvo dentro de sus posibilidades para ayudar al club y al final resultó bastante bien para todos.

“Contento porque hay grandes jugadores en las Águilas; Zague, Zelada; muchos que realmente dejaron una huella en el Club América y yo también puse mi granito de arena y con mucho orgullo”, sentenció Blanco.

"Es el mejor equipo de México" dice Cuauhtémoc Blanco, al enviar sus felicitaciones al @ClubAmerica por su 105 aniversario.



El Gobernador asistió al abanderamiento de las Selecciones de #Morelos para los Juegos Paranacionales y Juegos Populares. pic.twitter.com/y7Aiy4UOZP — Diego García Cruz (@DiegoGaruz) October 12, 2021

Con información de: mediotiempo.com