Hija de candidata asesinada protesta como alcaldesa de Moroleón

Este fin de semana, en Moroleón, Guanajuato, tomó posesión como presidenta municipal, Alma Denisse Sánchez Barragán, hija de Alma Rosa Barragán, quien era la candidata de Movimiento Ciudadano y que fue asesinada en medio de un mitin en plena campaña.

Alma Denisse Sánchez Barragán, presidenta municipal de Moroleón, Guanajuato, recordó: “Mi mamá le hace así y se regresa, yo siento que en su mente dijo; si yo corro a la multitud va a ser una masacre, nos tiran las señoras al piso y empiezan a disparar”.

Alma Denisse Sánchez Barragán es hija de Alma Rosa Barragán, la candidata del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, asesinada por un grupo armado el pasado 25 de mayo, cuando estaba en campaña.

Fernando Sánchez Barragán, hermano de la presidenta municipal de Moroleón, comentó: “Aquí falleció, aquí está el rastro, todo esto lo dejó su sangre; aquí son cosas que el pueblo fue trayendo, fotos de su equipo, su agua, su playera, tiene fotos de ella”.

Alma Denisse junto con su familia y su hermano Fernando, desde el homicidio huyeron de Guanajuato; en el exilio ella fue nombrada la candidata suplente de su madre.

“Mi familia, la verdad, me dijo cómo es posible que se te haya ocurrido esto; no puedes tomar esto, te van a matar. ¿no tienes miedo? claro, por supuesto, pero no creo que sea malo tener miedo, creo que es más malo no enfrentarlo, porque así hemos estado todos, teniendo miedo y no enfrentarlo y ocultándose tras las paredes de nuestra casa”, compartió Alma Denisse Sánchez Barragán.

Sánchez Barragán no pudo regresar a Moroleón para reanudar el proselitismo; pese a ello, ganó la elección del pasado 6 de junio.

David Saucedo, consultor de Seguridad Pública en Guanajuato, señaló que es totalmente inédito, el caso de una candidata que ganara prácticamente sin hacer campaña y viviendo incluso en otra entidad, porque no existían las condiciones.

LLEGAN AMENAZAS TRAS EL TRIUNFO

Alma Denisse señaló que en una misa los tuvieron que sacar porque llegó gente armada, tuvieron que entrar por ellos, meterlos en una camioneta. Dijo que piensa que la finalidad era que no pudiera tomar el cargo.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, este domingo, con decenas de policías vigilando, algunos desde las azoteas, Alma Denisse reapareció en un auditorio del municipio para protestar como alcaldesa de Moroleón.

“Hoy comparto el dolor de muchas personas que vivimos día con día los asesinatos, las desapariciones, las necesidades; tope en lo que tope, miedo no tenemos, al contrario, ustedes me hacen fuerte y me dan grandeza para yo seguir”, expresó la alcaldesa de Moroleón.

En ese momento se encendieron las luces; Denisse estaba llorando.

Alma Denisse señaló: “Dices tope donde tope, es una frase muy dura, si, claro, lo que estamos ocasionando es que los malos se envalentonen y salgan a las calles y se adueñan de la vida de todos, se adueñan de nuestra libertad”.

David Saucedo, consultor de Seguridad Pública en Guanajuato, dijo que alcaldes en funciones que han sido amenazados por células del crimen organizado, se diría que cuando menos unos 15 amenazados por los dos grupos criminales que tienen el dominio del estado de Guanajuato, en este caso el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

La primera acción de Alma Denisse, en este contexto, fue ordenar una auditoría a la Secretaría de Seguridad de Moroleón; dice que al llegar encontraron la mayoría de las patrullas inservibles, al igual que muchas cámaras de seguridad del centro de monitoreo C4.

“Yo creo que ni a un 50%, tenemos 40 patrullas pagando un seguro dadas de alta en un seguro y caminan 14, y medio caminan. Queremos ver qué es lo que hay del C4 y reforzarlo. Estoy segura que si nos alzamos de manera real sin ofender sin insultar sino haciendo lo que toca, vamos a demostrar que se puede y que exactamente somos más los buenos”, subrayó Alma Denisse Sánchez Barragán, presidenta municipal de Moroleón.

