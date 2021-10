Es necesario promover campañas de salud en ejidos: Ludivina Cantú

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es necesario promover campañas de salud en los ejidos del Municipio y acercar a esos lugares los servicios de emergencia ya que en muchos casos los fines de semana no cuentan con un dispensario médico o un doctor y en caso de alguna urgencia tienen que esperar que alguien les de un ‘raid’ para poder venir a un hospital de esta Capital.

Fue la regidora presidenta de la Comisión de Fomento y Productividad Rural en el Cabildo local Ludivina Cantú Orozco quien alertó de lo anterior; “hay mucho que trabajar, conocemos el área rural, hay mucha necesidad”.

Al destacar que no hay servicio médico en los ejidos de esta Capital detalló; “nos hacían mucho énfasis los ejidatarios que los fines de semana no hay médico, los médicos van de lunes a miércoles, y en caso de una urgencia tienen que esperar que le dé un ‘raid’ para poder salir de ahí”, enfatizó.

En ese sentido, Cantú Orozco dijo que al ser enfermera de profesión para ella la salud es muy importante.

“Mientras no se tenga salud no se tiene nada, es difícil a veces no contar con un trabajo, no contar con un techo pero si uno tiene una enfermedad no puede obtener lo demás”.

Para concluir, la regidora independiente del Cabildo de Victoria adelantó que a través de la comisión que preside promoverá la realización de jornadas multidisciplinarias en los ejidos de esta Capital.