AMLO critica donaciones de empresas a organizaciones civiles

Aseveró que la filantropía no es una función que deban realizar las empresas, las cuales utilizan dicho argumento para evadir impuestos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió el hecho de limitar la deducción de donativos a las organizaciones de la sociedad civil.

Este martes, López Obrador aseveró que la filantropía no es una función que deban realizar las empresas, las cuales utilizan dicho argumento para evadir impuestos a través de estas donaciones a las organizaciones de la sociedad civil.

Aseveró que lo de la Ley de Ingresos está bien, dijo que no está de acuerdo sobre todo en la devolución de impuestos. Agregó que cómo se le va a devolver impuestos a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía, etc., ya que esa no es la función de las empresas, su función es invertir, producir y crear empleos, así como pagar sus contribuciones.

Dijo que cómo es posible que una empresa no pague impuestos porque los va a destinar a programas sociales, si esa no es su función.

“Eso lo inventaron, ¿y saben para que lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno”, adujo.

Dejó en claro que la realizar acciones en beneficio de la ciudadanía corresponde al Gobierno a través de la recaudación de impuestos, y que incluso las empresas deberían “contribuir un poco más”.

“Yo les garantizo que nadie se roba el dinero de los impuestos, que ya no es lo mismo, que ya no hay ladrones en el Gobierno”, declaró.

En cuanto a la polémica medida de que todo mexicano mayor de 18 años debe inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), López Obrador aclaró que es una buena medida y atribuyó a los opositores a su gobierno las críticas a esta nueva disposición.

Dijo que se busca que no haya fraudes utilizando el hecho de que sean menores de edad.

Y el presidente López Obrador rechazó que haya devolución de impuestos a quienes hacen filantropía y apoyan a fundaciones u organizaciones.



"¿Cómo va a ayudar no pagando impuestos, si deberían de contribuir un poco más?", cuestionó.



