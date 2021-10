Échame la mano… Emmanuel necesita ayuda

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Chantal Martínez Díaz

Desde hace ocho años Ximena Alessandra se dedica a la venta de postres, su negocio está acreditado en la zona de Tamatán, Las Flores y parte del centro de Ciudad Victoria. Hace dos años justo seis meses después del nacimiento de su único hijo, tuvo que pedir ayuda para poder operar al pequeño Emmanuel que presentó una cardiopatía (daño en el corazón).

Al hacer pública la necesidad de ayuda debido a que el bebé requería de una operación que cuesta más de 300 mil pesos, pudo llegar a la asociación CardioChavitos que ha ayudado a varios tamaulipecos a quienes han contribuido para salvar vidas como la de este niño que ya tiene más de dos años de edad.

Sus padres Ximena Alessandra Alvizo Martínez y Alexis se enfocaron en reforzar su fe y pedirle a Dios que les ayudara a salvar la vida de su niño, pues tan solo a los seis meses ya tenía daños importantes en su organismo a consecuencia de la cardiopatía.

Sus súplicas fueron escuchadas y a Miguel Emmanuel Lucio Alvizo -como verdadero milagro- le fue llegando la ayuda necesaria para salir adelante.

Primero accedió a los apoyos de CardioChavitos para obtener un diagnóstico preciso, después le realizaron un cateterismo y justo apenas hace unos meses lo operaron del corazón, hasta ahora su evolución ha sido favorable; sin embargo, sus padres necesitan nuevamente el apoyo de la comunidad para salir adelante y, continuar con el seguimiento médico de su hijo.

Este 22 de Octubre, por ejemplo, necesitan estar en la ciudad de Monterrey pues tiene una revisión luego de su operación; los padres no pueden perder la cita, por lo que extendieron el llamado de auxilio para que les echen la mano.

Necesitan el dinero del pasaje, la estancia y además para medicamentos y alimentos. Asimismo, para este momento y en lo subsecuente solicitan también leche y pañales.

El teléfono de contacto de Ximena Alessandra es el 834 138 4860, con ella pueden comunicarse y contribuir a que Emmanuel pueda acudir a su revisión.

El contexto

Ximena Alessandra tiene 19 años, lo que significa que presentó un embarazo adolescente que de entrada debió considerarse de alto riesgo, sobre todo para evitar exposiciones tanto del producto como de ella misma.

No obstante en el sistema público de salud (en su momento en el Imss y después en el sector salud) solo se limitaron a decirle que el embarazo era de cuidado.

Al momento del nacimiento ni el tamiz neonatal ni tampoco los ginecólogos, pediatras y médicos en el Hospital Civil de Victoria lograron detectar algún tipo de malformación o la propia cardiopatía.

Meses después (a los seis, para ser exactos) Miguel Emmanuel, comenzó a enfermar. Lo que creían fue una gripe, se convirtió en neumonía, lo que les obligó a la hospitalización. Ya entubado, el bebé comenzó a presentar retención de líquidos y tanto los pulmones como el corazón y el hígado, habían crecido y empeoraban su pronóstico.

De hecho a los padres no les daban muchas esperanzas por la gravedad del estado de salud del niño

No obstante el niño sigue su lucha y los padres siguen de la mano pidiendo ayuda y sobre todo fortaleciendo su fe día a día al hacer conciencia en que Dios no los abandona y pondrá los recursos necesarios para salir adelante.

Postres a la Venta

Consciente de que al pedir ayuda se corre el riesgo de que la gente no crea, Ximena Alessandra puso a disposición del público la venta de postres con causa.

Los productos son varios y van desde gelatina de mosaico, arroz con leche, manzanas con Chile, pays de queso, mango, oreo, crema, además de hojarascas y ensalada, entre otros.

El Dato

En Tamaulipas en promedio un total de 14 mil niñas y adolescentes de 10 a 17 años presentan embarazo adolescente. En algunos años baja la tasa a 10 mil (2019); sin embargo, sigue siendo un problema de salud pública importante.

Del total de embarazos el 30 por ciento corresponden a gestaciones adolescente. Como botón de muestra, el Inegi, en 2019, registró un total de 185 menores de 15 años de edad que se convirtieron en madres y, otras 8 mil 553 de entre 15 y 19 años de edad también tuvieron un hijo.

El Gobierno Federal lanzó la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo de Adolescentes (ENAPEA) el CONAPO (Consejo Nacional de Población), llamó a los Estados incluido Tamaulipas a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de quienes viven en adolescencia.

Para ello diseñó una libreta que contiene información útil para conocer y acercarse al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, recomendaciones para establecer relaciones afectivas y de noviazgo igualitarias, para identificar señales y acciones de prevención contra la violencia sexual y de género en la adolescencia.

Al igual es para evitar prácticas sexuales de riesgo bajo efectos del consumo de tabaco, alcohol y de otras sustancias adictivas, recurrir a medidas para evitar embarazos e infecciones de transmisión sexual (ITS) y rutas para tomar decisiones libres, informadas y responsables.

El organismo recordó que México cuenta con la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, avalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual contempla catorce derechos entre los que se encuentran los siguientes: derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el cuerpo y la sexualidad.

Derecho a ejercer y disfrutar plenamente la vida sexual; Derecho a manifestar libre y públicamente su afecto.

Derecho a decidir con quien o quienes relacionarse afectiva, erótica y sexualmente, derecho a la privacidad e intimidad, Derecho a la vida y sobre todo el derecho a decidir sobre su reproducción.

Derecho a la Igualdad de género y el derecho a contar con información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad, para poder tomar decisiones libres de estereotipos, falsas ideas, prejuicios o culpas.

Asimismo promueven el Derecho a recibir educación integral de la sexualidad y el Derecho a recibir servicios de salud sexual y reproductiva.

Ante ello el Conapo llamó a las entidades a garantizar esos derechos.