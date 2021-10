Registra covid baja récord, hoy 90 casos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

Con los 90 casos confirmados de covid-19 reportados este martes, Tamaulipas registró una baja récord en el número de contagios no solo dentro de la tercera ola, sino de los últimos cuatro meses pues la cifra más baja data del 12 de junio cuando la pandemia agregó 64.

La información de la Secretaría de Salud estatal refiere que además este día se confirmó la muerte de diez pacientes infectados con el virus SARS-CoV2, cifras que confirman que los casos van en descenso mas no el riesgo de contagio.

Con estos agregados el acumulado de casos positivos se ubicó en 91 mil 907 pacientes, de los cuales se han recuperado 83 mil 557 y en contraparte seis mil 545 han fallecido.

La titular de esa dependencia, Gloria Molina Gamboa, insistió que pese a la disminución en el número de casos, la población debe continuar con las medidas preventivas, así como proteger a los más vulnerables a un contagio.

Recordó que de acuerdo con las mediciones estatales, la entidad se encuentra en semáforo de riesgo epidemiológico color amarillo por lo que no se debe relajar el autocuidado, sobre todo el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, respetar la sana distancia y evitar salidas innecesarias.

De igual manera mantener el control de enfermedades como obesidad, hipertensión o diabetes, completar el esquema de vacunación anticovid y evitar sitios aglomerados, fiestas o reuniones sociales, ya que representan la principal forma de contagio.

En el semáforo epidemiológico por municipios, Matamoros pasó de amarillo a verde; Camargo de naranja a rojo; Hidalgo de naranja a amarillo; Altamira de rojo a naranja; y Xicoténcatl de rojo a naranja.