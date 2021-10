Propone PAN frente común para reclamar justicia presupuestal para Tamaulipas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) retó a las otras fuerzas políticas representadas en la 65 legislatura local, a formar un frente común para demandar a la federación justicia presupuestal para Tamaulipas.

“Ya lo ha dicho nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el cariño se demuestra con presupuesto, queremos ver el cariño que los legisladores federales dicen tener por nuestro estado, queremos ver el cariño que nuestros compañeros del Congreso Local, aseguran, tienen por Tamaulipas, es momento de pugnar para que a Tamaulipas le vaya mejor” señaló Luis René Cantú Galvan, coordinador de los diputados del PAN y presidente estatal del partido.

Dijo que, Tamaulipas, después de la Ciudad de México, es la segunda entidad que más impuestos ingresa al Gobierno Federal, con un promedio de 275 mil millones de pesos anuales, de los cuales sólo el 15 por ciento se regresa en programas y obras.

El diputado señaló que en el Presupuesto de Egresos de la Federación el estado es de los menos beneficiados, pues se ubica en el lugar 22 de la tabla de mayor a menor modificación presupuestal, mientras que entidades como Querétaro, Nuevo León y Michoacán recibirán mayores recursos, siendo que su aportación en impuestos al Gobierno de México es menor a la que hace nuestra entidad.

¨Hagamos un frente común, no por el gobernador, no por el PAN, no por Morena, ni por ningún otro partido político, hagamos un frente común por los tamaulipecos que con sus impuestos contribuyen a la riqueza del país, riqueza que debe reflejarse en el nivel de vida de nuestros representados¨, señaló el líder panista.