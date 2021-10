Evo Morales agradece a México por “salvar” su vida hace dos años al darle asilo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El exmandatario boliviano Evo Morales, regresó a territorio mexicano casi dos años después de su asilo en México, y agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por salvar su vida en 2019, cuando salió de su país denunciando un “golpe de Estado”.

“México no solamente será mi casa, es la casa de todos los que luchan por la libertad de sus pueblos”, expresó Evo, agradecido al inaugurar un seminario político organizado en Ciudad de México por el Partido del Trabajo (PT), formación que apoya al Gobierno de López Obrador.

Ante delegados de varios partidos izquierdistas latinoamericanos, como el exlíder de las FARC Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko, Evo Morales recordó su abrupta llegada a México en noviembre de 2019.

“Cuando llegué, no era por congraciarme con el presidente y el pueblo mexicano. Cuando decía que me salvó la vida era de verdad. México y otros países me salvaron la vida”, recordó el exlíder boliviano.

En el seminario del @PTnacionalMX, el compañero @evoespueblo da las gracias a @lopezobrador_ y al pueblo mexicano por salvarle la vida.



Dice que México es la casa de todos los que luchan por la liberación de sus pueblos 🇲🇽 pic.twitter.com/CRM4QJlprk — Katu Arkonada (@KatuArkonada) October 21, 2021

Con información de: lopezdoriga.com