Futbolista mexicano triunfa en la actuación

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (Agencias)

El actor Cristo Fernández, al igual que muchos mexicanos, tuvo que salir del país para ir en busca de sus sueños y por extraño que parezca, ese sueño no era triunfar dentro de la actuación sino en el futbol.

En la actualidad Fernández es uno de los personajes más conocidos de la serie “Ted Lasso”, en donde irónicamente (o tal vez no) interpreta a un futbolista y aunque ahora disfruta del éxito mundial como actor, en otro momento hizo su “lucha” dentro de las canchas de futbol.

Cristo nació en Guadalajara, pero este deporte lo llevaría al caribe para jugar futbol en uno de los destinos más extraños e impensados para estar en un deporte como el futbol, que no es el deporte más seguido y practicado: Puerto Rico.

Ya en Puerto Rico, el mexicano demostró que la calidad la tiene (no por nada logró convertirse en el personajazo que es en ‘Ted Lasso’). En Puerto Rico comenzó su andar en el futbol, que no duraría mucho, pero sí lo acercó al papel de su vida: Dani Rojas.

Su carrera como futbolista no iba a despegar y estuvo consciente de que tal vez no iba a triunfar como Messi, Carlos Vela u otros, por lo que decidió dejar de practicar el deporte y comenzar a buscar nuevas opciones. Esas opciones no estarían en el futbol, sino en la actuación.

“Me estaba yendo muy bien en el futbol, yo jugué aquí en México en los Estudiantes Tecos. Pasé por distintas divisiones, terceras, varias segundas, y jugar poquito en una segunda en USA. Luego en primera en Puerto Rico. Ahí la tirada era la Liga de campeones de la Concacaf y otros objetivos”, platicó.

Después de algunas lesiones que lo alejaron del futbol, comenzó a estudiar la carrera de Comunicación y fue mientras estudiaba que encontró su pasión en el cine. “Cuando empecé a estudiar mi licenciatura, empecé a tener ese gusanito de la actuación”, comentó quien viajó a Reino Unido para estudiar una maestría.