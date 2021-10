Revelan el top 100 de series del siglo, ¿está ‘El juego del calamar?

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

LONDRES, Inglaterra, octubre 20 (Agencias)

La cadena de televisión británica BBC Culture decidió poner fin a la discusión de ¿qué programa de tv es mejor?, esto al publicar una lista con los nombres de las cien mejores producciones de este siglo.

Si eres de los que ya no sabe que más ver en las diversas plataformas de streaming que tienes contratadas y te pones a repetir los mismos programas que ya te sabes de memoria, esta lista definitivamente es para ti.

Durante varios años BBC Culture se ha encargado de realizar una encuesta anual de críticos de cine, expertos y figuras de la industria de todo el mundo para decidir cuáles son las mejores películas, sin embargo, este año la cadena británica decidió darle un giro distinto y apuntar a las mejores series de los último 20 años.

De acuerdo con la información proporcionada en el sitio web de la BBC, con la ayuda de 206 críticos y académicos de 43 países han recopilado resultados fantásticos con los cuáles esperan que los amantes de la televisión puedan disfrutar de producciones que jamás han visto.

Se votaron 460 series diferentes, cada uno de los expertos enumeró diez series de televisión de su preferencia del siglo XXI las cuales posteriormente fueron calificadas en colectivo para obtener las mejores 100… ¿estará tu favorita dentro de la lista?… ¿Qué serie está en primer lugar?

1.The Wire (2002-2008)

2.Mad Men (2007-2015)

3.Breaking Bad (2008-2013)

4.Fleabag (2016-2019)

5.Game of Thrones (2011-2019

6.I May Destroy You (2020)

7.The Leftovers (2014-2017)

8.The Americans (2013-2018)

9.The Office (UK) (2001-2003)

10.Succession (2018-)

11.BoJack Horseman (2014-2020)

12.Six Feet Under (2001-2005)

13.Twin Peaks: The Return (2017)

14.Atlanta (2016-)

15.Chernobyl (2019)

16.The Crown (2016-)

17.30 Rock (2006-2013)

18.Deadwood (2004-2006)

19.Lost (2004-2010)

20.The Thick of It (2005-2012)

21.Curb Your Enthusiasm (2000-)

22.Black Mirror (2011-)

23.Better Call Saul (2015-2022)

24.Veep (2012-2019)

25.Sherlock (2010-2017)

26.Watchmen (2019)

27.Line of Duty (2012-2021)

28.Friday Night Lights (2006-2011)

29.Parks and Recreation (2009-2015)

30.Girls (2012-2017)

31.True Detective (2014-2019)

32.Arrested Development (2003-2019)

33.The Good Wife (2009-2016)

34.The Bridge (2011-2018)

35.Fargo (2014-)

36.Downton Abbey (2010-2015)

37.Band of Brothers (2001)

38.The Handmaid’s Tale (2017-)

39.The Office (US) (2005-2013)

40.Borgen (2010-2022)

41.Schitt’s Creek (2015-2020)

42.Peep Show (2003-2015)

43.Money Heist (2017-2021)

44.Community (2009-2015)

45.The Good Fight (2017-)

46.Homeland (2011-2020)

47.Grey’s Anatomy (2005-)

48.Inside No 9 (2014-)

49.The Bureau (2015-)

50.Halt and Catch Fire (2014-2017)

51.Small Axe (2020)

52.This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53.Call My Agent! (2015-2020)

54.Happy Valley (2014-)

55.The Shield (2002-2008)

56.The Big Bang Theory (2007-2019)

57.The Young Pope (2016)

58.Dark (2017-2020)

59.The Underground Railroad (2021)

60.House of Cards (2013-2018)

61.Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62.The Good Place (2016-2020)

63.Pose (2018-2021)

64.Detectorists (2014-2017)

65.Orange is the New Black (2013-2019)

66.Mare of Easttown (2021)

67.RuPaul’s Drag Race (2009-)

68.Stranger Things (2016-)

69.24 (2001-2010)

70.Battlestar Galactica (2004-2009)

71.Enlightened (2011-2013)

72.Gilmore Girls (2000-2007)

73.Planet Earth (2006)

74.Utopia (2013-2014)

75.Babylon Berlin (2017-)

76.Rick and Morty (2013-)

77.American Crime Story (2016-)

78.The Killing (Denmark) (2007-2012)

79.Mindhunter (2017-2019)

80.House (2004-2012)

81.OJ: Made in America (2016)

82.Big Little Lies (2017-2019)

83.Insecure (2016-2021)

84.Normal People (2020)

85.Narcos (2015-2017)

86.How I Met Your Mother (2005-2014)

87.The Comeback (2005-2014)

88.The OA (2016-2019)

89.Dexter (2006-2013)

90.It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91.Westworld (2016-)

92.Show Me a Hero (2015)

93.Treme (2010-2013)

94.Louie (2010-2015)

95.Luther (2010-2019)

96.Catastrophe (2015-2019)

97.Hannibal (2013-2015)

98.Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99.Steven Universe (2013-2020)

100.The Queen’s Gambit (2020)