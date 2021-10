Definen finalistas del Premio Estatal del Deporte 2021

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Cd. Victoria, Tam.- Después de una deliberación que duró aproximadamente cuatro horas, se definió a quienes estarán en las ternas finales de las diferentes categorías del Premio Estatal del Deporte 2021 en el que se reconoce a lo mejor del ámbito deportivo del Estado.

El jurado estuvo conformado por periodistas deportivos, promotores, presidentes de asociaciones, deportistas y entrenadores.

En la categoría más esperada, la de Deportista, las nominadas son: Michell Vélez de levantamiento de pesas, además de Karen Villanueva, Adriana Hernández y el Conjunto UNIDEP Tampico, todas ellas de gimnasia rítmica.

En la categoría de Entrenador, los finalistas son: Eduardo Araujo de judo, Citlaly Quintá de gimnasia rítmica y Joaquin Castañeda de levantamiento de pesas.

En Impulso y Fomento al Deporte, la terna nominada por el jurado fue la de: Erick Rubén López de deporte adaptado, Jorge Payán de tiro con arco y Norma Meza de gimnasia rítmica.

En las categorías que son promovidas por el INDE Tamaulipas, el jurado decidió seleccionar a Samantha Reyes de gimnasia rítmica, Emiliano Islas de tiro con arco y Eduardo Sagástegui de judo en la categoría de Deportista Infantil; mientras que en Deportista Juvenil, Ana Toy y José Quintá de judo y Yaneth Quiroz de karate do fueron nominados; en Deportista Adaptado, Gerardo Rodríguez fue el único nominado.

Debido a la falta de propuestas de algún deportista o entrenadores, las categorías de Salón al Mérito Deportivo, Deporte No Federado y Adulto Mayor no serán reconocidas en esta ocasión.

En lo que respecta al Periodismo Deportivo, también se escogieron los mejores trabajos en las diferentes categorías.

En entrevista los nominados son: Alberto de la Garza de El Diario de Victoria, Ricardo Flamarique de Extremo Deportivo y Roberto Guerra de El Bravo de Matamoros.

En crónica el único nominado fue Josué Segura de El Mañana de Reynosa; mientras que en Reportaje quedaron: Sergio Sánchez del Periódico Express de Tampico, Leo Deantes de El Sol de Tampico y Héctor Rivera de El Sol de Tampico.

En la categoría de Fotografía los nominados son: Josué Segura de El Mañana de Reynosa, Fernanda Hernández de Todo Deportes Reynosa y Alberto Gamboa de El Mañana de Reynosa; en lo que respecta a la categoría de Videorreportaje, Óscar Rodríguez y Sergio Rangel de Televisa del Golfo, Ricardo Flamarique y Daniel Vega de Extremo Deportivo y Daniel Espinoza de Televisa Victoria fueron los nominados.

Cabe mencionar que como marca la convocatoria, el Instituto del Deporte de Tamaulipas no tuvo voz y voto para escoger a los ganadores, por lo que los jueces fueron quienes decidieron a los finalistas y ganadores.

Con esto se tiene lista la fiesta deportiva de Tamaulipas; los triunfadores se darán a conocer el día del evento, el cual aún está por confirmar la fecha, hora y sede, lo cual se definirá en próximas semanas.