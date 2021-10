La UNAM se ha “derechizado“, critica AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por segundo día consecutivo el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegurando que no ha estado a la altura para criticar al neoliberalismo.

Aseguró que es una gran universidad, pero no ha estado a la altura de las circunstancias.

“Se requiere una sacudida, y es una gran universidad pero no estuvieron a la altura de las circunstancias, la crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, de todas las atrocidades que surgieron del periodo neoliberal, del saquero más grande en la historia de México, y que la universidad no haya jugado un papel fundamental determinante”, recalcó.