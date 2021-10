OMS afecta a trabajadores

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Chantal Martínez Díaz.-

Cd. Victoria, Tam.-

En su conferencia mañanera López Obrador añadió que la negativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de aprobar todas las vacunas afecta más a la clase trabajadora pero además les afecta a toda la población que quiere viajar a Estados Unidos y les impide ingresar por haber sido vacunadas por una vacuna sin ser avalada.

¿Qué no pueden ellos hacer una denuncia pública y decir que está vacuna se aplica sin autorización de la OMS porque les estamos pidiendo pruebas y protocolos y no los entregan?” En lugar de pedirlos y denunciar que no les han enviado los protocolos.

“No se deberían de enojar deberían de apurarse y resolver”, máxime que son millones de personas que han sido vacunadas, pero además vacunas que han demostrado en los hechos que ayudan y protegen.

“Tenemos muestras de personas que han sido vacunadas y le damos seguimiento a Vacuna por vacuna y en ningún caso hemos tenido problemas de que alguna vacuna haya causado un daño”.

Entonces, la negativa de la OMS “es desidia, es que en todos lados hay burocracia”, insistió.