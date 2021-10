¡Saca tus ahorros! Listo en Corona Capital

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (Agencias)

El Corona Capital Guadalajara anunció el día de ayer el cartel del festival, noticia que llegó a calmar a los amantes de la música, después de meses de intriga y de espera debido a la pandemia por el covid-19.

Fue a través de redes sociales que los organizadores del festival, que se realizará el 21 y 22 de mayo del 2022, anunció el lineup con sus headliners: Kings of Leon y The Strokes, aunque también destacan nombre como Jake Bugg, Blondie, CHVRCHES, The Hives, Death Cab For Cutie y otros artistas.

Para el sábado 21 de mayo se presentarán: The Strokes, Blondie, Chvreches, Death cab for cutie, Metronomy, Miami Horror, Metric, X Ambassadors, Real Estate, Whitney Q, Cass Mccombs, Tirzah, Julia Holter, Savoir Adore y Loyal Lobos.

El domingo 22 de mayo estarán: Kings of Leon, The Hives, Chet Faker, Jake Bugg, Tove Lo, Young the gant, Smash Mouth, Death From Above 1979, Cavetown, Digitalism, Anna of the North, Alexandra Savior, Gabriel Garzón, Montano, French 79, Margaret Glaspy y Charlotte Adigéry y Bolis Pupul.

La preventa de los boletos iniciará el 25 de octubre a las 11:00 horas en Ticketmaster. Los precios en Abono general son: Fase 1 $1,800; Fase 2 $2,200; Fase 3 $2,500; Fase 4 $2,800 y Fase 5 $3,200.

El boleto General por día va de los mil 220 pesos hasta los mil 800, en Abono Comfort Pass tiene un costo de dos mil 400 pesos en Fase 1 y de cuatro mil pesos en Fase 5. El Comfort Pass por día va de los mil 520 pesos hasta los dos mil 300; el Abono Plus esta en tres mil 600 pesos y llega a los cuatro mil 900, mientras que por día el boleto plus está desde los dos mil 500 hasta los tres mil pesos.