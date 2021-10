AMLO sabe que soy inocente: Rosario Robles

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rosario Robles, ex secretaria de Sedesol durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, dijo que sintió “un dolor muy grande” al volver a prisión tras la negativa de un juez de cambiar la medida cautelar que la mantiene en el penal de Santa Martha Acatitla y aseguró que el mandatario Andrés Manuel López Obrador sabe de su inocencia, por lo cual, le pidió que si tiene algo que arreglar con ella lo haga directamente.

“Imaginate la sensación, la verdad aquí he hecho buenas amigas, he aprendido a no juzgar, he conocido la injusticia en carne propia, el dolor, mucha gente me dijo ‘Rosario, no te olvides de nosotros’, me traían un pequeño detalle, aquí prevalece la pobreza. El regresar, el llegar aquí, al día siguiente, abrir los ojos y decir ‘sigo en Santa Martha Acatitla’ fue un dolor muy grande, enorme”, dijo en entrevista radiofónica con la periodista Azucena Uresti.

“Él (López Obrador) sabe que soy inocente, él me conoce perfectamente (…) Al día siguiente (de la audiencia) dijo que no es una persecución política, yo le digo, ¿Cómo le llama a lo que soy objeto? Soy la única en la cárcel, todos los demás están tranquilamente en sus casas llevando su proceso en libertad, como debe de ser”, comentó.

“Yo le preguntaría (a López Obrador) ¿Por qué esta saña conmigo? ¿Por qué este empecinamiento con mi persona, esta falta de humanidad a sabiendas que soy inocente? ¿Por qué no es valiente y me enfrenta y me dice lo que tiene que arreglar conmigo? Porque es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano”, cuestionó.

Aseguró que vivió una “injusticia absoluta” en la audiencia del 20 de octubre, pues el cambio de la medida cautelar no significaba quedar en libertad sino tener la posibilidad de seguir su proceso en su domicilio.

“La prisión preventiva oficiosa, lo han sostenido todos los organismos de derechos humanos, el ministro (Arturo) Zaldívar, pues es lesiva de un derecho humano fundamental que es la libertad”, agregó.

Rosario Robles se encuentra en reclusión en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto de 2019, por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido del servicio público por ser supuestamente omisa de un desvío de más de 5 mil millones de pesos.

Con información de: milenio.com