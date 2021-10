Maestros armarán ‘coperacha’ para filtros anti Covid-19

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Nudia Toscano/El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- El Gobierno Federal no ha dotado de recursos para la compra de insumos que se requieren en la instalación de filtros sanitarios antiCovid-19 en escuelas públicas, por lo que maestros de Tamaulipas alistan una “coperacha” para solventar esta necesidad.

Luego de que este lunes la Secretaría de Educación de Tamaulipas, confirmara que a partir de mediados del siguiente mes de noviembre, se estarán abriendo al 100 por ciento las escuelas de todos los niveles educativos, con clases presenciales.

De acuerdo al Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE), en esta entidad 6 de cada 10 escuelas no cuentan con los recursos por parte de la federación ni la solvencia de padres de familia, para cubrir los gastos de insumos anti coronavirus, por lo que consideran no existen las condiciones de salud para el retorno seguro.

“En promedio en Tamaulipas, de cada 10 escuelas son 6, donde no hay recursos para comprar los insumos, nosotros, llevaremos nuestro gel, toallitas de manos, nos cooperaremos entre varios para comprar el checador de temperatura, porque ni eso tienen las escuelas, no hay lo que se requiere para los insumos”.

Aseguró, lo anterior citado, Fernando Garza Ruíz, dirigente del GNTE en Tamaulipas, explicando que sin filtros sanitarios en los accesos de los planteles “no hay seguridad para dar clases, recibir a los alumnos y a los padres de familia, existirá un riesgo alto”.

“Necesitamos que estén establecidos los filtros sanitarios, de lo contrario, esperamos poca asistencia de alumnos, nosotros vamos a cumplir con estar presentes, llevando por nuestra propia cuenta el material, para que se establezca de alguna manera nuestro propio filtro sanitario” añadió.

Garza Ruíz expuso que aun cuando los maestros están organizando una cooperación para adquirir los insumos necesarios ante el inminente regreso a las aulas, el presupuesto es elevado y la exposición a un brote estará latente, por lo que reiteró es necesario que la federación cubra estas carencias.

Por último, el entrevistado dijo que han solicitado a directivos de los planteles que se encuentran en esta situación, soliciten el recurso a niveles más alto “dicen que no les llega ni recurso ni material, les hemos dicho, que los pidan más arriba, hasta que llegue, que se insista, porque no habrá seguridad”.

El regreso a clases en noviembre, será voluntario para los estudiantes y obligatorio entre maestros y personal administrativo de todas las escuelas de la entidad, luego de comenzar el proceso escalonado en agosto anterior.