Dejó en claro que en caso de que no se llegue al 40 por ciento en la revocación de mandato y pierde dicho ejercicio, renunciará al cargo para el que fue elegido hasta 2024

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que no está dispuesto a pasar a la historia como un presidente de la República “mediocre”

Este martes en Palacio Nacional, López Obrador volvió a dejar en claro que en caso de que no se llegue al 40 por ciento en la revocación de mandato y pierde dicho ejercicio, renunciará al cargo para el que fue elegido hasta 2024.

Señaló que: “Ya en marzo yo espero que sí lleguemos al 40 (por ciento en la votación en revocación de mandato) para que sea vinculatoria, legal, pero si no se llega al 40 y pierdo, me voy, no voy a estar aquí de florero, de adorno”.

Indicó que no se puede gobernar un país si no se tiene autoridad política, por lo que no está dispuesto a pasar a la historia con un presidente mediocre.

Volvió a llamar a la ciudadanía para que participe en la revocación de mandato del próximo año, y que no dará un paso atrás en la transformación de México.

Dijo que en marzo hay que votar todos, “para que van a estar insultando, hay que salir como ciudadanos todos a participar, decir no estoy de acuerdo o sí (en que siga en la Presidencia de la República).

Esta será la primera consulta de revocación de mandato, impulsada por el propio López Obrador, se prevé para 2022 con la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

López Obrador ha defendido este ejercicio, que impulsó desde una reforma constitucional en 2019, con el argumento que el “pueblo manda y el pueblo quita”.

Con información de: lopezdoriga.com