Toñita se compara con Yalitza Aparicio al hablar de la discriminación

La cantante dejó en claro en todo momento su apoyo hacia la actriz. “A lo que voy, ahorita Yalitza ya no va a estar asoleándose como antes y el color le va a cambiar, pero no es que se quiera blanquear, simplemente es porque ya no te expones al sol y te lo digo porque últimamente como friegan, me dicen: ‘Te blanqueaste, estás como Yalitza y ya te olvidas y te operaste todo'”.

“Para empezar número uno, yo no soy india soy huasteca veracruzana y nunca he negado mis raíces, ni de dónde soy ni quién soy, eso siempre lo traigo marcado como un nopalito aquí. Dos, ya quisiera ser yo Yalitza, tener todo lo que tiene”, finalizó.