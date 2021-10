PC pide que aclaren la situación del ‘Puente Tampico’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.-

Tras señalar que “todos dimos cuenta de la posible situación de riesgo que presenta su estructura”, el director de Protección Civil de Gobierno del Estado Pedro Granados Ramírez refirió que le han estado dando seguimiento al tema del Puente Tampico, “particularmente porque hay una declaratoria de emergencia técnica por parte de la SCT”.

Granados Ramírez refirió que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales (Capufe) quienes han estado dando mantenimiento tanto preventivo como correctivo, “el cual está en curso ya que no lo han concluido”.

“Estamos pidiendo que la SCT genere una opinión que sepamos con tranquilidad en qué condiciones está la estructura del puente”.

“Y que no cause inquietud de más a la población; yo estimo que no fue un daño estructural y que lo demás lo podrán reparar con cuestiones de mantenimiento y cuestiones correctivas”, agregó.

Entrevistado en Palacio de Gobierno, el Director de Protección Civil de Gobierno del Estado recalcó; “nuestra participación es más que nada en el ámbito preventivo en cuanto a que es una estructura muy importante de un uso multitudinario, diariamente cruzan ese puente miles de personas entre lo que es Tamaulipas y Veracruz”, dijo Granados Ramírez para concluir.