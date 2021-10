Reitera polémica opinión sobre Gómez Bolaños

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (Agencias)

El comediante Carlos Ballarta reiteró la escandalosa crítica que lanzó en contra de Chespirito al publicar en sus redes sociales un divertido cartón y un meme donde comparó su situación con la que atravesaron personajes de la cultura mundial.

Durante mañana del pasado martes, el standupero oriundo de la Ciudad de México se convirtió en tendencia de redes sociales después de que se viralizó un TikTok y un video de YouTube donde se recuperó parte de su participación en un programa en donde aparece junto a Tenoch Huerta.

El fragmento llamó la atención por la cruda crítica que lanzó el comediante sobre Roberto Gómez Bolaños. Las declaraciones rápidamente escalaron en redes, por lo que los internautas se sumaron a la polémica tanto en favor como en contra.

Fue el día de ayer que el comediante respondió a todas aquellas personas que opinaron al respecto recuperando un cartón que le hizo Café Ácido. En el cómico dibujo aparece Ballarta regañando al “Chavo del 8″, uno de los más icónicos personajes que creó Gómez Bolaños.

El standupero fue retratado con el clásico look que por años lo ha caracterizado mientras que el personaje de Chespirito apareció con su vestimenta habitual: “Y no te doy otro no más porque es repetitivo y dictatorial”, se lee en el cartón como parte del diálogo que se le atribuyó Ballarta.

La publicación de Carlos Ballarta causó sensación en la plataforma. A pesar de que el posteo tiene los comentarios restringidos, tanto los usuarios de la plataforma como sus seguidores no dudaron en hacerle llegar su apoyo a través de los “me gusta”.