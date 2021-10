Luis Cuadras, el nuevo rostro del regional urbano

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Valeria Maldonado Peña.-

La vida suele llevarnos por caminos que nunca imaginamos, en el caso del joven sinaloense Luis Cuadras la vida le mostró que lo que creía era un pasatiempo en verdad era lo que debía de hacer. Es así como con solo 19 años ya se ha ganado un lugar dentro de la industria musical.

Quien recientemente estrenó su segundo sencillo titulado “Tu Llamada”, contó durante una entrevista con El Diario Mx que antes de dedicarse de lleno a la música se veía como futbolista. Incluso estuvo cerca de lograr ese sueño, sin embargo, la música terminó por conquistarlo.

“En mi familia no hay músicos, soy la única oveja negra que salió músico, no sé porqué tal vez porque desde chico escucho mucha música. No cantaba, pero sí crecí escuchando mucha música. Fue hasta la secundaria cuando descubrí que puedo cantar y componer”, platicó.

Pese a que aún es muy joven, Cuadras lleva un camino artístico recorrido pues fue parte de algunas agrupaciones con las que se dio a conocer en su natal Los Monchis, así como en lugares cercanos a Sinaloa. Fue hasta hace unos meses que bajo la disquera WKMX inició su etapa como solista.

Es así como el cantautor ha lanzado hasta ahora dos canciones, el primer tema fue “Desde morrillo” con el que, de acuerdo con sus palabras, se presenta ante su audiencia pues es la historia de su vida ya que antes de ser artista llevaba una vida como la de cualquier otra persona.

“Este es el primer paso, vamos empezando, espero que más adelante vaya mucho mejor pero la gente de aquí (Los Monchis) me ha aceptado bastante. La gente que ya me conocía y que se enteró que iba a empezar solo me siguió apoyando y poco a poco las personas están conociendo mi música”, mencionó.

Sobre “Tu Llamada”, su tema más reciente, Luis Cuadras dijo que se trata de una canción con un trasfondo coqueto pues habla acerca de una persona que espera la llamada de otra con quien tiene una relación llena de pasión. Tanto esta canción como la anterior fueron de su autoría.

Finalmente comentó que se siente agradecido con la disquera que lo firmó, así como con su mánager quien se ha encargado de ayudarle a formar la imagen innovadora que presenta. También invitó a los tamaulipecos a escuchar sus canciones y mantenerse al tanto de lo que viene en su carrera.

