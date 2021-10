Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Paris Saint-Germain solo jugó 20 minutos excepcionales ante el Lille y con eso le alcanzó para darle la vuelta a los dogos y doblegarlos 2-1 en el Parque de los Príncipes, en un juego en el que no necesitaron de Mbappé, ni tampoco de Messi que solo jugó 45 minutos para sacar el resultado.

Las figuras son las que resuelven los momentos complicados, pero en un equipo como el PSG todos los jugadores tienen un renombre y aparecen cuando deben como lo hicieron Marquinhos y Di María que resolvieron.

El Lille le complicó la vida al PSG en el primer tiempo. Messi mostró que no está atravesando por un buen momento, las lesiones no lo han dejado brillar del todo y en este juego no es la excepción.

El canadiense Jonathan David puso adelante a los Dogos, la noche parisina parecía que sería de terror pero no fue así, en el segundo tiempo las cosas cambiaron pero ya sin Messi.

Solo 20 minutos le bastaron al PSG, Neymar, Icardi y Di María se conectaron como si tuvieran toda una vida jugando juntos y eso hizo que el PSG lograra sacar el resultado en un juego que estaba muy parejo.

Primero Marquinhos empató y cuando el partido estaba por terminar llegó Di María y le puso la cereza al pastel a una actuación de pocos minuto redonda y que hizo que Pochetino lograra respirara cuando la noche se le venía encima.