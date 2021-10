Creador de El Juego del Calamar no es millonario, pese al éxito de la serie

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Hwang Dong-hyuk, creador de El juego del calamar, dijo que no es rico, pese al gran éxito que resultó la serie en Netflix.

En una entrevista para The Guardian, Hwang dijo que no es tan rico como el ganador del concurso de El juego del calamar. Dice que tiene lo suficiente para llevar comida a su plato, pero no es como que Netflix le haya pagado un bono por el éxito que resultó.

Según se ha reportado, el costo de producción de la serie costó 21.4 millones de dólares, aproximadamente. Algunas firmas de medición de audiencias, reportan que se convirtió en la serie más vista en Netflix, al desbancar a Bridgerton.

Se estima que El juego del calamar ha sido visto en 142 millones de hogares, y que ayudó a incrementar las suscripciones a Netflix en 4.4 millones.

Hasta el momento, se sabe que Hwang no negoció ningún acuerdo con Netflix, para recibir un pago adicional, relacionado con el desempeño de la serie.

Hwang no sólo es el escritor, también fue el director y creador de la serie. Durante el proceso de producción de El juego del calamar, Hwang perdió seis dientes, debido al estrés.

Es física, mental y emocionalmente desgastante. No dejaba de tener nuevas ideas y de revisar los episodios mientras los filmábamos, así que la cantidad de trabajo se multiplicó”, le dijo a The Guardian.

La idea de El juego del calamar, surgió cuando la crisis financiera global del 2009 golpeó fuertemente a su país. “Estábamos financieramente estresados, mi mamá recién se había jubilado. Yo estaba haciendo un filme, pero fallé en encontrar financiamiento. No pude trabajar durante un año. Tuvimos que pedir préstamos, mi mamá, mi abuela y yo”.

Durante ese tiempo, leyó comics como Battle Royal y Liar Game, y otras historietas de juegos de supervivencia. Dijo que se sintió identificado con ellos, porque estaban desesperados por el dinero. Se preguntó que si existiera un juego de supervivencia así en la realidad, y que si jugaría para ganar dinero para su familia.

De esta manera, se dio cuenta que como director, podía poner su propio toque en este tipo de historias, y ahí fue que comenzó a escribir.