Dinero público en precampañas

Ambrocio López Gutiérrez

A pesar de la legislación vigente, que pone limitaciones al uso de fondos del erario en las actividades proselitistas, varios aspirantes a la gubernatura, de distintos partidos, recorren la entidad montados en el presupuesto municipal, estatal y/o federal. Con el argumento de promover inversiones en el puerto, el alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, estuvo en varias localidades fronterizas; habrá quien diga que anda gastando de su bolsa, sin embargo, su tiempo le pertenece al cargo para el que fue reelecto y creo que le sería más redituable, electoralmente hablando, hacer bien su chamba al frente del ayuntamiento, lo demás vendría por añadidura.

Otro panista es nada menos que el secretario general de gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, quien recorre las comunidades rurales y cabeceras municipales.

Por su parte, Héctor Garza González, Américo Villarreal Anaya y Rodolfo González Valderrama, sin separarse de sus cargos públicos, hacen precampaña tratando de atrapar la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional para el gobierno de Tamaulipas: HGG ha ocupado elevadas responsabilidades en el gobierno federal en las áreas de Educación, Economía y Hacienda y hace una precampaña muy similar a la del Truco. AVA aprovecha su tarea como senador para recorrer el territorio, gastando tiempo, recursos materiales y financieros que debieran dedicarse para atender las necesidades de sus representados. RGV aprovecha muy bien su condición de delegado de programas federales para marcar huella en Tamaulipas, ya que tiene mucha necesidad de que le conozcan sus potenciales electores, considerando que durante décadas vivió en la Ciudad de México y en otras entidades como Zacatecas, donde se desempeñó como la sombra del senador Ricardo Monreal Ávila.

Por cierto, para combatir la pobreza y la desigualdad y generar mejores condiciones de vida a las familias de Tamaulipas, el Gobierno de México apoya a más de ocho mil microempresarios. Rodolfo González Valderrama, delegado de Programas Sociales, dijo que se trata de personas que son excluidas de los servicios financieros tradicionales. En el esquema, conocido también como Tandas para el Bienestar, destinó este año 49 millones 122 mil pesos, cifra que se planea incrementar para el próximo año con la afiliación de más beneficiarios. RGV dijo (mediante boletín) que este programa es prioritario para el Gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tandas para el Bienestar ofrece financiamiento a personas que inician o cuentan ya con un micro negocio, les brinda además asesoría y capacitación para lograr consolidarse y desarrollar sus capacidades financieras.

Los beneficiarios pueden incrementar su capacidad de crédito, destacó Rodolfo González, la primera tanda es por seis mil pesos, al terminar su reembolso pueden acceder a uno de diez mil y sucesivamente a 15 mil y 20 mil pesos. Otro de los beneficios, a diferencia de sistemas financieros tradicionales, es que los beneficiarios durante el crédito, con vigencia de diez meses, tienen un tiempo de gracia de acuerdo al monto para solventarlo. Entre los requisitos está contar entre 30 y 67 años de edad, ser propietario de un micro negocio con más de seis meses de operación y residir en un municipio o localidad donde exista la cobertura del programa. También se cuenta con una segunda modalidad, explicó el precandidato y funcionario federal, quien dijo que los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro también son elegibles para las Tandas, en este caso deben ser egresados del programa, manifestar su interés de iniciar su negocio y haber finalizado la capacitación.

VOCEROS OFICIALES y oficiosos del PRI han intensificado el debate acerca de hacer (o no) alianza con el PAN para la campaña de gobernador. El exalcalde de Reynosa, Óscar Luebbert Gutiérrez, amagó, además, con renunciar a la militancia tricolor si eso sucediera y se sumaría a la hipotética candidatura de su viejo camarada RGV. En Tamaulipas no hay condiciones para construir una alianza con otros partidos políticos, afirmó de manera categórica Felipe González Alanís, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional en nuestra entidad. En reunión previa con sectores y organizaciones para definir la agenda de trabajo rumbo a la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria, el representante del priismo nacional dejó en claro que al PRI no lo presiona nadie, que los tiempos los define y marca el propio partido.

“En el tema de la alianza o coalición es facultad y responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional; su delegado en Tamaulipas, que soy yo, ha fijado la postura de que en Tamaulipas no hay las condiciones para construir una alianza. Lo que expresen algunas personas, simpatizantes o militantes es a título personal. La posición oficial del PRI es trabajar en nuestra agenda de trabajo”, subrayó. El delegado concedió entrevista a los medios de comunicación previo al inicio de la reunión entre el Comité Directivo Estatal del PRI, que preside el diputado local Edgar Melhem Salinas, con sectores y organizaciones priistas, con el fin de analizar los avances previos en nuestra entidad, rumbo a la XXIII Asamblea, que se desarrollará en la Ciudad de México.

A la reunión de trabajo asistió también el secretario de Organización del CDE, Carlos Solís Gómez, en calidad de Coordinador Estatal de los Trabajos, el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Raúl García Vallejo, Ofelia Garza Pineda, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Tamaulipas, el Secretario General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Pedro Luis Coronado y el Secretario General del Movimiento Territorial, Arturo Núñez Ruiz. También el presidente de la Fundación Colosio, Filial Tamaulipas, Horacio Reyna Guerra, la presidenta del Instituto de Formación Política “Jesús Reyes Heroles”, Julianna Garza Rincones, el dirigente de la Unidad Revolucionaria del PRI, Lucino Cervantes Durán, y el ex presidente estatal Eliseo Castillo Tejeda, entre otros.

EN LA SESIÓN del cabildo se aprobó de manera ilegal y violando la Constitución General de la República la iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Victoria, por tal motivo votaron en contra el regidor Alejandro Ceniceros Martínez y la regidora independiente Ludivina Cantú Orozco. La oposición fue porque de manera ilegal y violando la Constitución, los dueños de los parquímetros actúan como autoridades y retiran placas de los automóviles y los inmovilicen, sin que tengan atribuciones para ello. ACM mencionó que lo establecido en el Artículo 22 de la Ley de Ingresos, propuesto por el Alcalde, va en contra de la Constitución, porque en el 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró como inconstitucional que particulares pueden actuar como autoridades.

“A pesar de que se les hizo ver a los integrantes del cabildo que era una situación ilegal, decidieron dejar esa redacción tal como la proponían”, subrayó. El petista estaba a favor de la Ley de Ingresos en lo general y solicitó al secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, que se permitiera hacer un voto en lo particular, por este tema en contra de la ley, sin embargo, el funcionario se negó a aceptar la moción. “El Partido del Trabajo siempre estará del lado de los ciudadanos siempre, de la justicia y no vamos a validar como lo hizo el Secretario del Ayuntamiento que como así estaba desde hace muchos años la redacción de esa artículo, que así se quedaría (SIC).

Y ejemplificó el caso: “Es como decir que lo que está mal va a seguir estando mal, claro que no, ya lo ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador: nada por la fuerza, nada por la violencia, todo por la razón, además les dimos los argumentos necesarios para que se fuera eliminado ese párrafo que va en contra la Constitución y aun así decidieron votarlo a favor”. Dijo que somos “congruentes con nuestra manera de pensar y con el proyecto de la Cuarta Transformación, estamos seguros que en el Congreso del Estado esta iniciativa inconstitucional será votada en contra por los diputados y las diputadas de la Coalición Juntos Haremos Historia”.

EL PRESIDENTE AMLO afirmó que la UNAM se ha derechizado y de inmediato los derechistas Santiago Creel Miranda (PAN), José Narro Robles (PRI), Fernando Belaunzarán (PRD), Joaquín López-Dóriga (Tele Fórmula) y otros connotados conservadores le respondieron que eso ¡es totalmente falso!

