Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Reyna Martínez Muñiz

El graznido de un pato adornado por el alegre canto de los pájaros me indica que ha llegado el amanecer.

Qué deleitable escuchar el canto de la vida gracias a la facultad de oír que poseemos! sin embargo, así como el otoño se lleva las hojas de los árboles, la vida con el paso de los años también hará que ciertas facultades de nuestro cuerpo se vayan o se vean disminuidas, entre ellas la audición.

Cuidemos este maravilloso regalo no exponiéndonos a fuertes sonidos de manera prolongada, pues estos pueden causar daño permanente a nuestros oídos, además de robarnos la paz interna.

Una forma de apoyar a quienes han sufrido un daño en su audición es mostrándoles consideración hablándoles frente a frente, de esta forma la persona podrá ver el movimiento de nuestros labios y gestos, lo cual le ayudará a escuchar mejor muestras palabras, también es importante que mantengamos una distancia corta y hablemos despacio y con claridad.

Acerquémonos amorosamente a nuestros adultos mayores a fin de saber qué pérdidas han experimentado, cómo se sienten ante la falta de ellas y cómo podemos apoyarlos en su caminar por la vida.

Seamos observadores, ya que muchas veces y sin necesidad de hablar, solo con su mirada nos dirán: No te alejes de mí y no me rechaces en mi vejez, al faltarme las fuerzas no me abandones.

Recordemos que al escuchar a los adultos mayores también estaremos… escuchando a la vida.

Hasta la próxima y mientras tanto disfrute de aquellos sonidos que le traigan quietud a su interior.