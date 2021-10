Esta fue la trayectoria de Octavio Ocaña, ‘Benito’ en la serie Vecinos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Octavio Ocaña, quien murió la tarde de este viernes, cuando viajaba con otros hombres a bordo de una camioneta en Cuautitlán Izcalli, era un actor famoso con una trayectoria de 16 años.

Nacido el 7 de noviembre en Villahermosa, Tabasco, trabajó en telenovelas y diversos programas de televisión como Chabelo, en la sección “Chiquillos y Chiquillas, donde fueron sus inicios.

Cuando tenía cinco años, consiguió el papel de Benito con el que logró cautivar al público televidente con su personaje “Benito” en la serie de comedia “Vecinos”, producida por Eugenio Derbez y Elías Solorio.

A lo largo de16 años, Ocaña realizó ese papel como hijo de los personajes Frankie Rivers y Lorena, interpretado por César Bono y la actriz Ana Bertha Espín.

Además, en la serie trabajó junto a celebridades como Mayrín Villanueva, Eduardo España, Pablo Valentín, entre otros.

Durante una entrevista en 2020, Octavio aseguró que su personaje y él eran uno mismo.

Yo ya soy Benito, la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que no me llamen por mi nombre, Octavio, por que toda la vida me han dicho Benito”.

Interpretó además, otro papel en la telenovela “Lola, érase una vez” donde dio vida a Otto Von Ferdinand, y tuvo una participación especial en “La Familia P. Luche” y en la película “Amor letra por letra, junto a Silvia Navarro en 2008.

Formó parte de telenovelas como “Te Doy la Vida y “La Mexicana y el Güero”.