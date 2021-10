Perpetuación de la especie

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Pérez Ávila

Siendo el señor Presidente un hombre maduro, anda arañando los 70, es lógico aceptar que tiene un poco más de medio siglo metido en el laberinto de la política, donde ha descollado desde siempre. Para estar desde la adolescencia, preámbulo de la juventud dorada, en el candelero, se debe ser inteligente o muy astuto; al parecer, López Obrador lo es, sin disruptivo. AMLO, sin ninguna duda, es astuto y es inteligente.

Alcanzó la más alta distinción a la cual puede aspirar un político mexicano, con una aprobación avasalladora. Prometió enmendar todos los yerros de quienes han estado ahí, donde está él ahora. Pero lo primordial en su innegable aceptación masiva, se originó en su promesa radical de acabar con el pillaje, el peculado, la malversación. Ponerle fin a la corrupción.

Acabar con la impunidad, es, en definitiva, el resorte poderoso que lo elevó a la Primera Magistratura.

La pregunta crucial es insesgable: ¿Consiguió López Obrador ponerle fin a la corrupción y la impunidad? Qué piensa usted. Yo, si a mí me formulasen la consulta, sería lacónico, y radical: ¡No!

Frente a la disyuntiva de aprobar o rechazar, a raja tabla, un régimen dedicado a criminalizar el pasado político, yo me sitúo al margen de los filósofos para los cuales, se colocaba por encima del respeto y la admiración a Platón.

Casi todos los dueños de medios de comunicación suelen ser pragmáticos, suelen dar una información inocua, para no alterar su relación comercial con el mandamás en turno. Esquivan las verdades incómodas.

Me precio de estar donde se me permite libertad sin restricciones. Quien lo considere un privilegio, está equivocado. Hablar sin acotaciones, sin limitaciones, sin línea, implica una responsabilidad mayor. Por eso, me detengo ante una antonomasia crucial:

Una muy buena noticia: Una encuesta de Morning Consult coloca a López Obrador como el segundo líder más popular en el mundo.

Otra noticia peor, yo diría devastadora: The World Justice Project, en su última publicación, afirma que solo hay cuatro países más corruptos que México…..Somos la quinta potencia mundial corrupta.

Habrá quienes aprueben. También quienes rechacen, tanto el reconocimiento a López Obrador, como la denuncia contra su gobierno.

No eludo mi responsabilidad normativa, al decirle que ni con unos ni contra otros, yo creo que es así, así es. López Obrador es popular sí, y la corrupción en México no la ve quien tiene telarañas en el cerebro.

Es muy complicado extirpar un mal utilizando el mismo procedimiento con el cual se ha fracasado. Siendo, en la actualidad, funcionarios del gobierno quienes lo fueron en el pasado cercano, yo sostengo que es una idea descabellada intentar remediar males hoy, con los mismos menjurjes.

Quienes figuran hoy, figuraron ayer. Son los mismos.

FANATISMO IRRACIONAL

Un buen ciudadano, un patriota, piensa siempre en dar con fórmulas que contribuyan al progreso de su país, de la misma manera que un padre responsable sitúa a su familia por encima de toda prioridad.

Creo en López Obrador cuando se pronuncia, con tono terrible, contra los que utilizaron el poder para beneficiarse. Lo respaldo. Estoy con él.

Pero, de ninguna manera soy fanático. Mi discernimiento tiene conclusiones definitivas. Si el gobernante, quien sea, se inclina ante radicales, totalitarios, tiranos, me declaro su contrario. La libertad no admite mutaciones.