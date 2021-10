Viva bien el resto de sus días (II)

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eduardo Narváez López

Herlindo pronto se hizo de su propio departamento. Ahí organizaba juergas dando gusto a sus seguidores quienes generosamente lo retribuían. A Ariel le dio por viajar al interior del país; conocer destinos de playa en el sureste como Cancún, espacios culturales y de paz como Guanajuato, San Miguel, Chiapas, Yucatán. Esto hizo que se olvidara un buen rato de su mundo de bacanal. En México visitaba galerías y toda clase de museos de los muchos que hay en México: Museo de la luz, de economía, del chocolate, de la charrería, el principal de Antropología y poco conocidos, como el de Ripley o el de lo paranormal.

Mientras tanto, Herlindo bajó mucho su ritmo de conquistas. Su departamento estaba llena de cientos de regalos de toda clase, provenientes de sus amigos pasajeros; pero… algo malo le pasaba: su masa muscular se vio disminuida. Quiso volver al gimnasio; sin embargo, se sentía cansado en forma extraordinaria y sufría de mareos constantes. Su viacrucis empezó el día que el encargado del gimnasio le preguntó sobre una mancha, una especie de lunar en la espalda.

-No sé, es la primera vez que alguien me lo observa, no sabía de su existencia.

-Mire, me da pena decirle que para su reinscripción tendrá que traer un certificado médico, el cual deberá indicar qué clase de grano o mancha es lo que tiene en la espalda.

Herlindo fue a ver a un dermatólogo, quien de inmediato le dijo, después de aplicar la dermatoscopia, que consiste en observar las áreas de la piel con más claridad:

-Esto es un melanoma o sea un cáncer de piel tipo melanoma. En el cuestionario que contestó dice que sí ha practicado actos sexuales con los de su mismo género, lo que me hace sospechar que usted contrajo el SIDA.

Herlindo acudió con un especialista, quien después de practicarle la prueba de Elisa, le confirmó que había dado positivo para VIH. Otro lunar apareció en el cuello, el cual no pudo ocultar por más que se alzaba la aletilla de la camisa. Pronto se vio desolado. Cundió la noticia entre sus amigos y conocidos, quienes dejaron de hablarle. La organización “Viva bien el Resto de su Vida”, que localiza a esta clase de enfermos, acudió a ver a Herlindo. Lo convencieron de que donara su departamento a cambio de que la organización lo cuidaría y daría atención médica. Para su tratamiento le proporcionó atención de un médico, una enfermera, un tanatólogo y un grupo de tres personas encargadas de platicar cuanto quisiera. La enfermedad siguió su curso. Entonces Herlindo acudió a su antiguo amigo:

-Querido Ariel, ya te habrás enterado de mi mal. He donado mi departamento a cambio de atenciones médicas, de pláticas de conciliación con la vida y de resignación por mi próxima muerte. Ya se agotaron los recursos y tengo que desocupar el departamento para su venta. ¿Me podrías dar cabida en tu casa. Hazlo por el cariño que un día me tuviste, no me abandones, te lo suplico, tenme compasión. Me falta poco.

Ariel lo admitió con ciertas reticencias en su antigua casa, ya que la recién adquirida la rentaba, pues la pensión era raquítica. A los cuatro meses los del grupo conocido también como “Provida” comunicaron al enfermo y al mecenas que era necesario que donaran la casa que habitaban. Ariel, con cierto recelo, aceptó. Era necesario adquirir medicinas traídas de Estados Unidos muy caras, principalmente las destinadas a mitigar el dolor. Pronto la organización investigó la propiedad de la otra casa de Ariel, y también solicitó la donación. Ariel, a sabiendas de que se iba a quedar prácticamente en la calle, consintió en donar su casa nueva; no obstante los ruegos de su hermano, quien perdía la esperanza de heredar. Reynaldo le hizo del conocimiento al enfermo de los daños que les había causado, suplicándole que impidiera el nuevo atraco de los vividores.

El día que la organización llevó los documentos de la donación para la firma de Ariel, se encontraron con la noticia de que Herlindo se había arrancado los tubos y desconectado los cables que lo mantenían con vida, la cual no valía la pena vivirla, era un suplicio, tal y como se lo dijo a su médico rogándole desconectara todo. La última visita que tuvo el occiso fue la del hermano de Ariel, Reynaldo, quien pronto heredaría, ya que el contacto diario de Ariel con el enfermo hizo que contrajera la terrible enfermedad.