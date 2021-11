Hombre crea piñata de tamaño real de ‘Checo’ Pérez y su monoplaza

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

No cabe duda que Checo Pérez y su gran año en la Fórmula 1 están siendo inspiración para muchos mexicanos, tal y como lo demostró Rodrigo Alcaraz, un artesano mexicano que creó una piñata de 5 metros, pero no de cualquier cosa, sino que recreó al piloto y su monoplaza de Red Bull.

En entrevista con ‘ESPN’, Rodrigo Alcaraz compartió esta idea que le estaba rondando en la cabeza desde hace ya varios años pero que no se había animado a construir, pues él quería que Checo Pérez firmara con una gran escudería para poder materializar su sueño.

“Cuando corrió Checo en Sauber lo empecé a seguir. Esperé a que lo firmara una escudería mejor. Estuvo en McLaren, pero estaban mal y ahora en Red Bull se hizo el sueño, que fuera una idea grande. Por eso hice el auto, porque el auto de Red Bull es el mejor diseño que ahorita está en Fórmula 1”, confesó el artesano.

Contó que se tardó alrededor de 3 meses en elaborar esta piñata de gran tamaño, misma que ha generado gran interés entre sus clientes, pues le han ofrecido desde 15 mil hasta 30 mil pesos por ella.

El artesano decidió no venderla, al menos de momento, pues como ya se acerca el GP de México espera que Checo Pérez o Max Verstappen se la puedan firmar, cumpliendo otro gran sueño que tiene desde hace mucho.

“Yo hice todo. Vi fotos en internet, busqué las medidas de los autos, casi a la medida. Me tardé unos tres meses en hacerlo. Puedo quitarle el volante para subirme. Me ofrecieron 15 mil y hasta 30 mil pesos por ella, pero por los tres meses de trabajo vi bajo el precio. Ojalá que se presente la oportunidad para que me lo firme Checo o alguien de la escudería. Vamos a esperar hasta que vengan realmente los de Fórmula 1”, sentenció.

El Gran Premio de México llegará el próximo fin de semana, cuando el 7 de noviembre se dé el banderazo inicial en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, un evento que promete muchas emociones.

Con información de: mediotiempo.com