Olvida Federación al campo tamaulipeco: Lupita Flores

Ernesto H. Salgado/Contacto.-

Matamoros, Tam.- El campo y los agricultores en Tamaulipas viven una difícil situación ante la falta de apoyos y estímulos por parte del Gobierno, afirmó la profesora Lupita Flores de Suárez, ex dirigente de los campesinos en Matamoros y del Partido Revolucionario Institucional.

Ex diputada local y federal, ex Senadora, y funcionaria pública, la profesora fue entrevistada al término de la reunión que sostuvo con militantes del tricolor que se pronunciaron por una alianza con otras fuerzas políticas.

Dijo que actualmente los productores agrícolas no cuentan ni con fertilizante ni precios de garantía a los granos

“Se han dedicado y presumen su programa ‘Sembrando Vida’ y desforestan la Selva Lacandona para sembrar árboles en un lugar donde crecen solos, que vengan y siembren árboles en el desierto, acá donde el problema es la falta de agua”, dijo refiriéndose al Gobierno Federal.

Insistió en mencionar que hoy es difícil la situación en el campo.

“No hay apoyos del Gobierno Federal, las instituciones que había las quitaron, no hay créditos, no hay aseguradora pues también la quitaron; seguro catastrófico lo quitaron, no tenemos cobertura para los precios de granos”, señaló.

Flores de Suárez afirmó que hoy se vive el peor escenario de la agricultura regional y quizás la de todo México.

“Tenemos la limitante del agua y siempre la hemos tenido, pero ha sido ignorada por este Gobierno; antes intervenía Gobernación y se llegaban a acuerdos con Chihuahua y otros estados y se distribuía el agua de manera equitativa, Hoy no hay negociación, aquí la palabra del ‘rey’ manda y punto”.