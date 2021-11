Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

WhatsApp, a partir de este 1 de noviembre, dejará de ser compatible con 53 modelos de teléfono celular por quedar obsoleto su sistema operativo. El servicio de mensajería instantánea en su centro de Ayuda señaló que será en los teléfonos con sistema operativo Android 4.04 y versiones anteriores.

WhatsApp es compatible con Android OS 4.1 y versiones posteriores; con iOS 10 y versiones posteriores, y teléfonos KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2.

Los modelos celulares en los que la app de mensajería instantánea dejará de funcionar son:

HUAWEI: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S y Ascend D2.

IPHONE: iPhone 6, iPhone 6S plus y iPhone SE.

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus L5, Best L5 II, Optimus L5 Dual, Best L3 II, Optimus L7, Optimus L7 Dual, Best L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus F3, Best L4 II, Best L2 II, Optimus Nitro HD, Optimus 4X HD, Optimus F3Q

SAMSUNG: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core yGalaxy Ace 2.

ZTE: Grand X Quad V987 y Grand Memo.

Además: Alcatel, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Run F1 y THL W8.

Con información de: lopezdoriga.com