Especial: Octavio Ocaña

La noticia del fallecimiento del joven actor Octavio Ocaña, quien alcanzó la fama a muy corta edad gracias al personaje de “Benito” en la serie “Vecinos”, conmocionó a todos los mexicanos.

La madrugada del viernes las redes sociales empezaban a publicar los hechos que provocaron la muerte del actor, lo que en un inicio parecía ser una broma de muy mal gusto, con el paso de las horas terminó por confirmarse.

El día de ayer, fanáticos y familiares de Ocaña lo acompañaron durante su último adiós en su funeral en Santa Mónica, Estado de México. Las hermanas del actor Bertha y Ana Leticia anunciaron que el joven sería trasladado a Tabasco, su tierra natal.

El cuerpo del actor fue despedido alrededor de las 10:30 de la mañana, al lugar pudieron acceder algunos de los fans que acudieron al lugar. En un video publicado en redes sociales se aprecia como los presentes aplauden y dan ovaciones a quien fue parte de “Vecinos”.

EL FATÍDICO DÍA

Presuntamente Octavio habría muerto a causa de un impacto de bala, luego de que intentara escapar de la policía que pretendía detenerlo por circular en estado de ebriedad, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Aparentemente el arma que se detonó era propiedad el actor, y al chocar con otro automóvil esta se detonó, impactando en el joven actor de 22 años.

Muchas declaraciones se han dado al respecto, pues en un principio dos personas fueron detenidas por encontrarse con el famoso, sin embargo, según las declaraciones del padre de Ocaña, estas personas iban cuidando al actor. De momento no se sabe con seguridad cuáles fueron las razones reales de su muerte, por lo que las autoridades mexicanas aún tienen mucho qué investigar.

De igual manera, el papá de quien interpretó al simpático “Benito” pidió respeto para su hijo y no creer en lo que se dice en las redes sociales sobre las supuestas versiones que hay sobre la muerte del actor. Esto debido a que en estos medios se han filtrado videos de lo ocurrido antes de su fallecimiento.

LO QUE SE DICE

Durante el sepelio, el padre del actor se tomó un momento para hablar con la prensa sobre el primer comunicado que emitió la Fiscalía de Justicia del Estado de México, en donde se indica que Ocaña se habría disparado en la cabeza. Ante esto fue directo al mencionar que “fue algo sembrado, tenía quien lo cuidara y ellos (los policías) son los que traen armas”.

Luego de que los videos de los secesos se hicieran virales, en redes sociales se hizo tendencia el hashtag #JusticiaParaBenito. Esto debido a que en uno de los clips se puede apreciar que el actor estaba con vida cuando la policía arribó al lugar de los hechos, aunque no realizaron ninguna acción (o por lo menos no se hace notar) por salvar a Octavio.

Una de las versiones no oficiales que más apoyo ha tenido por parte del público en general es la de que las autoridades fueron las causantes del accidente, por otro lado, el informe de las autoridades indicó que fue él mismo quien se disparó provocándose la muerte.

REACCIONES

Debido al gran alcance que tuvo la noticia, los comentarios y reacciones no se hicieron esperar. Esto provocó tanto mensajes positivos como negativos, ya que hubo personas que aprovecharon esta lamentable noticia para iniciar rumores o en su caso exhibir imágenes explícitas del actor.

El influencer Chumel Torres reaccionó a la inesperada muerte del comediante a través de su cuenta de Twitter, el conductor de “El pulso de la República” pidió a sus seguidores dejar el “morbo” y la “falta de clase” por diez minutos.

Los mensajes del elenco de la serie “Vecinos” se hicieron presentes, y es que fue justamente esta producción la que impulso la carrera artística de Octavio. En esta serie él interpretó a “Benito Rivers”, un pequeño desinteresado en la actuación, pero obligado a buscar el papel que lo lleve a la fama.

Elías Solorio, productor de “Vecinos”, fue el primero en confirmar la noticia y lamentó lo ocurrido en redes sociales: “No lo puedo creer. Descansa en paz, mi querido Octavio. Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos. Buen viaje, Benito”.

Quien también expresó su sentir fue Eduardo España, quien da vida a “Germán” en la misma serie en la que participaba Octavio. “Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas”, escribió.

DOLOROSA PARTIDA

Con solo 22 años, el actor tenía grandes planes a futuro, uno de los más importantes eran el de llegar al altar a lado de la mujer de su vida. Ocaña llevaba una relación amorosa de varios años con una joven llamada Nerea Godínez, con quien ya había hecho planes para casarse.

La joven que estaba comprometida con el actor lamentó profundamente su partida y le escribió un emotivo mensaje con el que conmovió a miles de usuarios de redes sociales, ya que, además, Octavio ya era una figura paterna para el hijo que ella tuvo de una relación pasada.

“Quisiera encontrar la manera correcta de explicarle a nuestro niño tu ausencia, la falta que harás en nuestro día a día, que su ‘papá Tavo’ ya no va a regresar a casa, tal vez no entienda aún el significado de lo que pasó, él simplemente no volverá a verte nunca más y eso hace que mi despedazado corazón se rompa aún más”, escribió la joven.

“Te amo Octavio y me deshace cada milímetro de mi ser. Ojalá el tiempo me enseñe a vivir una vida sin ti. Por ahora tendré que ingeniarme mis mañanas sin tu abrazo, mis tardes sin nuestra especial manera de divertirnos y mis noches sin tu calor para arroparme. Te amo por toda la vida, mi rey precioso”, finalizó.