‘Mijis’ habría recibido amenazas de muerte antes de concierto de Lalo Mora

El Mijis dio a conocer que durante las 14 horas que estuvo desaparecido sufrió tortura, aunque no dio a conocer más detalles derivado de la investigación al respecto.

“Me levantan, me suben a una camioneta, me traen, lo que querían era que no llegara al baile, pero todo en ese tiempo me estuvieron torturando”, expuso.”

“Cuando me tiran en un municipio,iba con una bolsa en la cabeza, me bajan del carro, siento piedritas, yo dije ‘ya me van a matar’, me dicen (inaudible)”

El Mijis aseguró que las personas que lo levantaron le pidieron cantar una canción de “El Viejón” e interpretó la de Dos coronas. “Les canto la canción, me bajan, me marean, uno me agarra la mano y me dice ‘vas a caminar todo derecho donde apunta tu mano si te vemos para otro lado, pues ya sabes (inaudible) cuando me encuentra la Guardia Nacional me encuentra todo espinado”.