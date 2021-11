Estrella del tenis acusa a ex viceprimer ministro de China de agresión sexual

Las autoridades chinas han silenciado prácticamente todas las discusiones en línea sobre acusaciones de agresión sexual aparentemente hechas por una estrella del tenis profesional chino contra un ex alto funcionario del gobierno, lo que demuestra cuán sensible es el gobernante Partido Comunista a tales acusaciones.

En una publicación extensa en las redes sociales que desapareció rápidamente, Peng Shuai escribió que Zhang Gaoli, ex viceprimer ministro y miembro del todopoderoso Comité Permanente del Politburó del partido, la había obligado a tener relaciones sexuales a pesar de las repetidas negativas después de una ronda de tenis hace tres años. . Su publicación también dice que tuvieron relaciones sexuales una vez hace siete años y que ella sintió algo por él después de eso.

Peng es un exjugador de dobles mejor clasificado, con 23 títulos de dobles en el circuito, incluidos Grand Slams en Wimbledon en 2013 y el Abierto de Francia en 2014.

The Associated Press no pudo verificar la autenticidad de su publicación, que fue realizada el martes por la noche por su cuenta verificada en Weibo, una plataforma de redes sociales líder en China. La publicación se eliminó poco después, y una búsqueda en Weibo de la cuenta de Peng ahora no arroja resultados. Ni ella ni Zhang pudieron ser contactados para hacer comentarios.

La acusación es la primera contra un funcionario gubernamental prominente desde que el movimiento #MeToo se apoderó de China en 2018 antes de ser reprimido en gran medida por las autoridades el mismo año. Las acusaciones anteriores se limitaron a los medios de comunicación, los grupos de defensa y la academia.

La respuesta del Partido Comunista ilustra su determinación de controlar el discurso público y restringir los movimientos sociales que no puede estar seguro de controlar. Si bien las redes sociales se han vuelto omnipresentes en China, siguen estando firmemente bajo el control del partido.

Capturas de pantalla de la publicación han circulado en Twitter, que está bloqueado en China, revitalizando la discusión en esa plataforma sobre las relaciones de género en China, donde los hombres dominan los niveles más altos de la política y los negocios.

En la publicación, Peng, de 35 años, escribió que Zhang, ahora de 75 años, y su esposa hicieron arreglos para jugar al tenis en Beijing hace unos tres años y que luego la llevó a una habitación de su casa donde ocurrió el asalto.

Estaba tan asustado esa tarde, nunca pensé que esto podría pasar”, dice la publicación.

Los rumores e informes en el extranjero sobre asuntos entre mujeres más jóvenes y altos funcionarios han sido durante mucho tiempo elementos básicos de la política china, comenzando con el fundador de la República Popular, Mao Zedong.

Los casos presentados contra funcionarios actuales y anteriores bajo la campaña anticorrupción del líder del partido y el presidente Xi Jinping, que duró una década, también presentan con frecuencia acusaciones de “estilos de vida lascivos”, junto con sobornos y abuso de sus posiciones.

Zhang se retiró en 2018 y ha desaparecido en gran medida de la vida pública, como es habitual en los ex funcionarios chinos.

Peng no ha jugado en el nivel superior desde el Abierto de Qatar en febrero de 2020. En individuales, alcanzó las semifinales del Abierto de EE. UU. 2014 y los octavos de final en el Abierto de Australia posterior, pero no ha progresado más allá de la tercera ronda en cualquier importante desde Wimbledon en 2017.

El Partido Comunista ha tomado cada vez más medidas enérgicas contra la sociedad civil, incluido el movimiento #MeToo que ha luchado por ganar terreno en el país.

Zhou Xiaoxuan, una ex pasante de la emisora ​​estatal china CCTV, fue empujada por transeúntes en septiembre cuando acudía a los tribunales en un caso contra un presentador conocido.

Desde entonces, el movimiento ha sido cerrado en gran medida por las autoridades, ya que los activistas encontraron sus publicaciones en línea censuradas y se enfrentaron a la presión de las autoridades cuando intentaban realizar protestas.

