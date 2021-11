Luego de que un juez dictara prisión preventiva contra el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir sobornos de la empresa Odebrecht

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recalcó su confianza a la Fiscalía General de la República (FGR) y a su titular, Alejandro Gertz Manero, luego de que un juez dictara prisión preventiva contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir sobornos de la empresa Odebrecht.

Apuntó que tanto la FGR como Gertz Manero no van a permitir la simulación y dejó en claro que se debe castigar a los responsables de sobornos, sobre todo en el caso de Odebrecht.

Señaló que hay que tener confianza en la FGR, indicó que Gertz Manero es un hombre honesto, íntegro y le tiene confianza, por lo que no va a simular ni permitir la impunidad.

“Sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo. Es una gente íntegra y ya mayor, estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida que espero sea largo, con dignidad, eso es muy importante”, apuntó.

El mandatario mexicano indicó que lo ayer es parte de la investigación y se debe castigar a los responsables de recibir sobornos, ya que fue algo muy lamentable que en el caso de Odebrecht en otros países se castigó a los funcionarios menos en México.

AMLO volvió a dejar en claro que él no da órdenes a Gertz Mnaero sobre cómo tratar asuntos judiciales.

“Yo no doy instrucciones en ese sentido, además la Fiscalía es autónoma, estoy hablando de la integridad del fiscal, imagínense yo recomendándole algo al fiscal; primero nunca lo he hecho, ni con los periodistas que más me atacan”, argumentó.

Un juez mexicano impuso el miércoles, a petición de la FGR, prisión preventiva a Lozoya Austin, tras más de un año afrontando el proceso judicial en libertad.

El Consejo de la Judicatura Federal informó a la prensa que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió la medida cautelar porque el exdirector de Pemex ya no cumple con el llamado criterio de oportunidad, el cual otorga beneficios procesales a cambio de colaborar con la Justicia.

Emilio Lozoya se declaró “inocente” y propuso un “acuerdo para reparar el daño”, pero el juez Artemio Zúñiga aceptó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público ante el riesgo de fuga del acusado.

