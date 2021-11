Salma Hayek sufrió burlas en ‘Frida’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (Agencias)

La actriz Salma Hayek, quien protagonizó la película “Frida”, reconoció en una entrevista reciente que durante la producción de dicho filme se sintió intimidada por trabajar con Harvey Weinstein.

Quien es parte del Universo Cinematográfico de Marvel explicó que llegó a sentirse deprimida por los crudos comentarios que le hizo el ex productor estadounidense respecto a su caracterización como Frida Kahlo.

Las declaraciones anteriores fueron hechas a ser entrevistada por The Guardian, en donde arremetió en contra del productor porque hubo ocasiones donde la abordó con comentarios despectivos sobre su apariencia, pues al parecer no entendía que su look era parte de la caracterización a la que se tuvo que someter.

“Cuando me llamaba (en el rodaje) y me gritaba: ‘¿Por qué tienes una ceja única y bigote? ¡No te contraté para verte fea!’. Yo pensaba, ‘¿pero nunca has visto una foto de Frida Kahlo?’. Si un hombre interpretara a Cyrano de Bergerac no le dirían, ¿qué pasa con la nariz?”, declaró la veracruzana.