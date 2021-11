Victoria regresa a amarillo; hoy 16 nuevos casos de covid

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

Dentro del reporte estatal sobre el estado de la pandemia de covid-19, este viernes se confirmaron 108 casos y nueve fallecimientos de pacientes contagiados, con los cuales el acumulado estatal se ubicó en 93 mil 355 positivos, la cifra de recuperados aumentó a 85 mil 739 y las defunciones suman seis mil 650.

Asimismo se dio a conocer que Victoria agregó 16 contagios y regreso a color amarillo dentro del semáforo epidemiológico, llegó a 14 mil 225 casos acumulados y se mantuvo en 565 defunciones.

Gloria Molina Gamboa, titular de la SST, insistió a la población que ante tal escenario deben atenderse en todo momento las medidas preventivas ya conocidas tanto en el hogar, el trabajo y los espacios públicos.

“Es indispensable no bajar la guardia y continuar con el uso del cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia, evitar exponer a los más vulnerables, no saludar de mano, abrazo o beso, toser o estornudar en el ángulo interno del brazo”, recomendó.

Asimismo pidió no olvidar la importancia de acudir al médico ante síntomas de covid-19, como fiebre, opresión en el pecho, pérdida del sentido del gusto y del olfato, tos seca y cansancio.

O bien presentar, dificultad para respirar, dolor de cabeza, de garganta, de cuerpo; estornudos, congestión o secreción nasal, diarrea, conjuntivitis, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies, entre otros.

En cuanto al semáforo epidemiológico estatal se mantiene en verde, en tanto que aparte de Victoria tres municipios cambiaron de color: Mainero pasó de amarillo a verde, Güémez de naranja a rojo y El Mante de rojo a amarillo.